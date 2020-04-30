Corona virüsünde (koronavirüs) iyileşenlerin sayısı kaç oldu? Son dakika corona virüsü (Covid-19) haberleri... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Genel Corona virüsünde umutlandıran haber geldi!

Corona virüsünde () iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti!

Corona virüsünde (koronavirüs) iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti!

Son dakika corona virüsü () haberleri... 'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan ölümcül corona virüsü (koronavirüs) salgını henüz tam anlamıyla engellenebilmiş değil. Ancak hem 'de hem de dünyada virüsün yayılım hızında bir yavaşlama söz konusu oldu. Bu da alınan tedbirler ve insanların sosyal mesafeye dikkat etmeleri sonucu gerçekleşti. Öte yandan salgınla alakalı her gün yeni bir bilgi gelmeye ve yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. En çok merak edilen konulardan biri de iyileşen corona virüsü () hastası sayısı... Son verilere göre corona virüsünü atlatan hasta sayısı kaç oldu? İşte o umut veren son dakika haberinin detayları...

'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan corona virüsünün () alınan önlemler çerçevesinde yayılma hızında gözle görülür bir düşüş yaşansa da salgın can almaya devam ediyor. Tüm dünyada corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bine dayanmış durumda... Öte yandan yine tüm dünyada görülen vaka sayısı ise 3 milyonu aştı.

Ülke bazından bakıldığında vaka sayısında başı 1 milyon 63 bin kişi ile Amerika Birleşik Devletleri çekiyor. İkinci sırada ise Avrupa ülkesi var. Salgının en çok can aldığı ülkelerden biri olan da sıralamada 3. basamakta... Yine can kaybında da ABD, 60 binle ilk sırada yer alıyor. ise bu ülkeler arasında vaka sayısında 7. sırada. Ancak ülkemizde ölüm oranı alt sıralarda bulunan bazı ülkelere göre çok daha düşük...

AÇIKLANAN RAKAM SEVİNDİRDİ

Dünyada bunlar yaşanırken, corona virüsüne dair sevindiren bir bilgi geldi. Son dakika haberine göre tüm dünyada 'dan iyileşen hasta sayısı 1 milyonu geçti. Bu umutlandıran gelişme, insanlarda memnuniyet yarattı. Virüsün henüz aşısı bulunmasa da yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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  1. 30.04.2020
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