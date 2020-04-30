Corona virüsünde (koronavirüs) iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti!

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan corona virüsünün (koronavirüs) alınan önlemler çerçevesinde yayılma hızında gözle görülür bir düşüş yaşansa da salgın can almaya devam ediyor. Tüm dünyada corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bine dayanmış durumda... Öte yandan yine tüm dünyada görülen vaka sayısı ise 3 milyonu aştı.

Ülke bazından bakıldığında vaka sayısında başı 1 milyon 63 bin kişi ile Amerika Birleşik Devletleri çekiyor. İkinci sırada ise Avrupa ülkesi İspanya var. Salgının en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya da sıralamada 3. basamakta... Yine can kaybında da ABD, 60 binle ilk sırada yer alıyor. Türkiye ise bu ülkeler arasında vaka sayısında 7. sırada. Ancak ülkemizde ölüm oranı alt sıralarda bulunan bazı ülkelere göre çok daha düşük...

AÇIKLANAN RAKAM SEVİNDİRDİ

Dünyada bunlar yaşanırken, corona virüsüne dair sevindiren bir bilgi geldi. Son dakika haberine göre tüm dünyada Covid-19'dan iyileşen hasta sayısı 1 milyonu geçti. Bu umutlandıran gelişme, insanlarda memnuniyet yarattı. Virüsün henüz aşısı bulunmasa da yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.