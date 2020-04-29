Son dakika: Ünlü doktordan corona virüsü riskini azaltma tavsiyesi! Günde sadece 10 dakika...

İlk olarak Çin'de görülen ve ardından tüm dünyada ölümlere neden olan corona virüsü salgını sonrası, ülkeler birçok önlemler aldı ve kısıtlamalara gidildi. Son açıklanan verilere göre dünya üzerinde 3 milyondan fazla vaka onaylanmış durumda. Bununla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 217 bine yükseldi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı da 1 milyona yaklaştı.

Doktorlar, corona virüsünden korunmak için birçok önerilerde bulunuyorlar. Özellikle sosyal mesafe ve izolasyonun salgından korunmanın en etkili yolu olduğuna dikkat çekiliyor. Öte yandan hastalığa yakalanan kişilerin bunu atlatabilmesindeki en büyük faktörün kişilerin bağışıklık sistemlerinin güçlü olup olmadığına bağlı olduğu bildiriliyor.

D VİTAMİNİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Son olarak Avustralya'da corona virüsüne ilişkin önemli çalışmalar yapıldı. Doktor Rachel Neale, Covid-19'un insan vücudunda D vitamini eksikliği bulunması durumunda kendisini daha kolay gösterdiğini söyledi. Doktor Neale'ye göre, D vitamininin virüsün sebep olduğu akut solunum yolu enfeksiyonu riskini azalttığını fark etti. Doktor Neale, hava durumuna bağlı olarak günde 5 ila 15 dakika arası güneş ışığına maruz kalınması gerektiğinin altını çiziyor. Zira güneş ışığı, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren D vitamini üretilmesini sağlıyor.

Avustralyalı doktor Neale, "Şimdi D vitamini eksikliği için uygun bir zaman değil. D vitamininin bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkileri var. Buna göre D vitamini eksikliği, semptomatik Covid-19'a sahip olma potansiyelini artırıyor" ifadelerini kullanarak corona virüsüne karşı insanları uyardı.