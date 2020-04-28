Pentagon 3 UFO görüntüsünü yayınladı! Pentagon neresidir? UFO nedir? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
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3 görüntüsünü yayınladı!

Pentagon 3 UFO görüntüsünü yayınladı!

'un yayınladığı 3 görüntü dünyada gündeme oturdu! Pentagon 3 görüntüsünü paylaştı. Birçok kişinin aklında soru işaretrleri oluştu. UFO gerçek mi? UFO görüntüleri gerçek mi? soruları sorulmaya başlandı.

açıklamasında, daha önce çeşitli mecralarda yer alan görüntülerin donanmaya ait olduğu teyit edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan detaylı inceleme sonrasında, Bakanlık, bu görüntülerin resmi olarak paylaşılmasının herhangi bir hassas sistem ve kabiliyeti ifşa etmediği ve dışarıdan askeri hava sahasına tanımlanmayan bir müdahalenin olup olmadığına ilişkin soruşturmayı etkilemediğine karar verdi. Pentagon, bu görüntüleri, gerçek olup olmadığı veya bunlara benzer daha fazla görüntülerin olup olmadığına ilişkin yanlış anlaşılmaları gidermek için paylaşıyor. Görüntülerdeki hava olayı halen tarafımızdan 'tanımlanamayan' olarak nitelendiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

UFO UÇAK RADARINDA GÖRÜLMÜYOR

Açıklamada, Kasım 2002'de çekilen görüntülerin 2007'de, Ocak 2015'teki görüntülerin ise 2017 yılında basına sızdırıldığı kaydedildi.

Görüntülerde yuvarlak bir cisim pilotlarca görülürken, uçakların radarında elektronik olarak görünmüyor ve cismin aşırı hızlı hareket etmesi de dikkat çekiyor. ABD ordusunun bu cisimleri aramak için milyonlarca dolar kaynak ayırdığı da iddia edilmişti.

  1. 28.04.2020
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