Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yine geecye damga vurdu. Sorulan "Fransız yazar Maurice Leblanc'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?" sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. Programı izleyenler sorunun yanıtını araştırıyor. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı.

Soru: Fransız yazar Maurice Leblanc'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?

A: Hobin Rood

B: Bames Jond

C: Herlock Sholmes

D: Lannibal Hecter

Cevap: C