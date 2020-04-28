Maurice Leblanc’ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır? Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru!
Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz bir şekilde çekilen Kim Milyoner Olmak İster ATV'de yayınlandı. Büyük ilgi gören bölümde dikkat çeken ve merak toplayan sorulardan birisi de "Maurice Leblanc’ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?" sorusu oldu. İşte merak edilen sorunun cevabı...
Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yine geecye damga vurdu. Sorulan "Fransız yazar Maurice Leblanc'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?" sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. Programı izleyenler sorunun yanıtını araştırıyor. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı.
Soru: Fransız yazar Maurice Leblanc'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?
A: Hobin Rood
B: Bames Jond
C: Herlock Sholmes
D: Lannibal Hecter
Cevap: C
- 28.04.2020
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