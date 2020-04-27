Ramazan pidesi mazemeleri ne? Ramazan pidesi evde nasıl yapılır? Tarifi nedir? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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mazemeleri ne? Ramazan pidesi evde nasıl yapılır? Tarifi nedir?

Ramazan pidesi mazemeleri ne? Ramazan pidesi evde nasıl yapılır? Tarifi nedir?

Yılın en sevilen yiyeceklerinden biri olan ve genellikle ramazan ayında tüketilen Ramazan pidesini evde yapmak mümkün. yapımı hakkında birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, ramazan pidesi evde nasıl yapılır? Malzemeleri ne? İşte ramazan pidesi tarifi...

özellikle bu yıl oldukça değerli bir hale geldi. Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri ise merak konusu oldu.

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

2 su bardağı süt
1 su bardağı su
1 paket instant kuru maya
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı şeker
1. 5 tatlı kaşığı tuz
Alabildiği kadar un
1 yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Susam
Çörek otu

EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Ramazan pidesini yaparken İlk olarak ılık su, süt, şeker ve mayayı karıştırmalısınız. Beş dakika bekledikten sonra, sıvı yağ, tuz ve un eklenerek çok yumuşak bir hamur elde edilir. Elde edilen hamurun mayalanması gerekmektedir. Mayalanması için 45 dakika beklemelisiniz. Tepsi boyutunda yağlı kağıt hazır bekletilmelidir. Hamur önce ikiye bölünür. Bölme işlemi esnasında elinize yapışıyorsa elinizi hafifçe yağlayabilirsiniz. Hamuru yağlı kağıda koyarak yuvarlak şekil verebilirsiniz. Yanlarına ve ortasına parmaklarınızla kare veya baklava şekli verebilirsiniz. Tepsiye yerleştirilen hamur tekrar mayalanmak için 30 dakika bekletilmelidir. Üzerine yumurta sarısı, sıvı yağ ve yoğurt karışımı sürerek susam ve çörek otu atıp 200°fırında üzeri kızarana kadar servis yapabilirsiniz.

  1. 27.04.2020
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