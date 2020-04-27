2020 yılında fitre ne kadar? Fitre nedir? Fitre kimlere verilmez? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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2020 yılında ne kadar? Fitre nedir? Fitre kimlere verilmez?

2020 yılında fitre ne kadar? Fitre nedir? Fitre kimlere verilmez?

tüm sevinciyle devam ederken, en merak edilen konular arasında yer arıyor. Vatandaşlar bir yandan oruçlarını tutarken bir yandan ramazan ayı ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, fitre ne kadar? Fitre nedir? Fitre kimlere verilmez? Detaylar haberimizde...

İşleri Başkanlığı, için en merak edilen konuların başında gelen miktarı hakkında açıklama yaptı.

FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİDİR?

Fitrenin ne zaman verilmesi gerektiği de merak konusu oldu. Fitre, namazından önce verilmelidir. Fitrenin amacı ve hedefi de 1 günlük yiyecek ihtiyacı karşılamaktır. Bu şekilde bayram sevinci daha mutlu bir şekilde yaşanır.

FİTRE NEDİR?

Fitre, fıtır sadakası olarak da bilinir. Maddi durumu belli standartların üzerinde olan kişiler, durumu iyi olmayanlara verdiği bir sadakadır.

FİTRE ZORUNLU MUDUR?

İslam dininin gerekliliklerinden biri olan fitre için, maddi durumu iyi olan kişi kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.

FİTRE KİMLERE VERİLEMEZ?

Fitre verilmeyen kişiler elbette mevcuttur. Özellikle Anne, baba, büyük anne ve büyük babalara, oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara, eşine verilmemektedir. Ayrıca zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa, Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.

  1. 27.04.2020
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