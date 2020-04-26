Tom Hanks ve eşi İmmun Plazma bağışı yapacak! Corona virüsü yenmişlerdi... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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ve eşi İmmun Plazma bağışı yapacak! virüsü yenmişlerdi...

Tom Hanks ve eşi İmmun Plazma bağışı yapacak! Corona virüsü yenmişlerdi...

virüsü salgını tüm dünyada küresel bir problem haline geldi. Virüse yakalanan ünlü isimlerden biri olan oyuncu ve eşi aldıkları bir kararla herkesin takdirini kazandılar. Corona virüsünü yenen çift immun plazma bağışı yapacaklarını açıkladı.

virüsü salgınına yakalanan ünlü oyuncu ve eşi yeni tip Corona virüse (Covid-19) aşısı geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu. Hanks, bir podcast için yaptığı açıklamada, Corona virüs ile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.

  1. 26.04.2020
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