Corona virüsü salgını tüm dünyada küresel bir problem haline geldi. Virüse yakalanan ünlü isimlerden biri olan oyuncu Tom Hanks ve eşi aldıkları bir kararla herkesin takdirini kazandılar. Corona virüsünü yenen çift immun plazma bağışı yapacaklarını açıkladı.
Corona virüsü salgınına yakalanan ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi yeni tip Corona virüse (Covid-19) aşısı geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu. Hanks, bir podcast için yaptığı açıklamada, Corona virüs ile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.
- 26.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tom Hanks ve eşi İmmun Plazma bağışı yapacak! Corona virüsü yenmişlerdi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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