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26 Nisan 2020, Pazar
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Çifte bayram yakın

Çifte bayram yakın

’nin yaptığı araştırmaya göre koronavirüs tehlikesi 24 Mayıs’ta tamamen sona erecek ve çifte bayram yaşayacağız.

Spor dünyasını sarsan koronavirüsten arınmış olarak 'nı kutlayacağız. 'nin araştırmasına göre , salgından 19-24 Mayıs tarihleri arasında tamamen kurtulacak ve Cumhurbaşkanı 'ın da dediği gibi "Ramazan Bayramı ile birlikte çifte bayram" yapacağız. Araştırmada plato seviyesi, pik yaptığı tarihler ve iyileşme süreleri göz önüne alındı.

EN SON KATAR

Üniversitenin 24 Nisan verilerine göre yaptığı araştırmada Avrupa'da en çok kayıp veren ve 9 Mayıs'ta koronavirüsten kurtulurken, diğer ülkelerdeki bitiş tarihleri şöyle: ve (9 Mayıs), BAE (19 Mayıs), , , Mısır ve Singapur (29 Mayıs), (8 Haziran), ABD, Hindistan, , , , Rusya ve S.Arabistan (18 Haziran), (27 Temmuz) ve (17 Ağustos).

  1. 26.4.2020
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