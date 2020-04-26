Çifte bayram yakın
Singapur Teknoloji Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre koronavirüs tehlikesi 24 Mayıs’ta tamamen sona erecek ve çifte bayram yaşayacağız.
Spor dünyasını sarsan koronavirüsten arınmış olarak Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Singapur Teknoloji Üniversitesi'nin araştırmasına göre Türkiye, salgından 19-24 Mayıs tarihleri arasında tamamen kurtulacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi "Ramazan Bayramı ile birlikte çifte bayram" yapacağız. Araştırmada plato seviyesi, pik yaptığı tarihler ve iyileşme süreleri göz önüne alındı.
EN SON KATAR
Üniversitenin 24 Nisan verilerine göre yaptığı araştırmada Avrupa'da en çok kayıp veren İspanya ve İtalya 9 Mayıs'ta koronavirüsten kurtulurken, diğer ülkelerdeki bitiş tarihleri şöyle: Avustralya ve Japonya (9 Mayıs), BAE (19 Mayıs), Almanya, Fransa, Mısır ve Singapur (29 Mayıs), İran (8 Haziran), ABD, Hindistan, İngiltere, Kanada, Pakistan, Rusya ve S.Arabistan (18 Haziran), Nijerya (27 Temmuz) ve Katar (17 Ağustos).
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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