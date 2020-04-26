Çifte bayram yakın

Spor dünyasını sarsan koronavirüsten arınmış olarak Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Singapur Teknoloji Üniversitesi'nin araştırmasına göre Türkiye, salgından 19-24 Mayıs tarihleri arasında tamamen kurtulacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi "Ramazan Bayramı ile birlikte çifte bayram" yapacağız. Araştırmada plato seviyesi, pik yaptığı tarihler ve iyileşme süreleri göz önüne alındı.

EN SON KATAR

Üniversitenin 24 Nisan verilerine göre yaptığı araştırmada Avrupa'da en çok kayıp veren İspanya ve İtalya 9 Mayıs'ta koronavirüsten kurtulurken, diğer ülkelerdeki bitiş tarihleri şöyle: Avustralya ve Japonya (9 Mayıs), BAE (19 Mayıs), Almanya, Fransa, Mısır ve Singapur (29 Mayıs), İran (8 Haziran), ABD, Hindistan, İngiltere, Kanada, Pakistan, Rusya ve S.Arabistan (18 Haziran), Nijerya (27 Temmuz) ve Katar (17 Ağustos).