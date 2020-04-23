Kuruluş Osman'dan rekor! Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman corona virüsü günlerinde de ilgiyle takip ediliyor. Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı Kuruluş Osman yeni bölümüyle reyting rekoru kırdı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı yeni bölümüyle Tüm Kişiler'de % 14,70 izlenme oranı ve % 28,64 izlenme payı, 20+ABC1'de % 13,47 izlenme oranı ve %26,60 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizi, AB'de ise %10,71 izlenme oranı ve 22,21 izlenme payı elde ederek günün en çok izlenen dizisi oldu.
Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen 18. yeni bölümü seyirciyi ekrana kilitlerken, reyting listesinde yine açık ara zirvede yer alarak rakiplerine fark attı. #BirOlacağız etiketiyle sosyal medyada da büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', yoğun gündeme rağmen Türkiye'de ve dünyada trend listesinde yer aldı.
KURULUŞ OSMAN 19. BÖLÜM FRAGMANI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Bölümün ardından yayınlanan 19'uncu bölüm fragmanı da 'Kuruluş Osman' hayranlarından büyük ilgi gördü. "Bala Hatun ölecek mi?", "Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek?", "Osman Bey'e, Margarit Manastırı'nın oyununu bozmada yardım edecek yeni yoldaşı kim?" sorularını beraberinde getirdi. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜM
Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kuruluş Osman'dan rekor! Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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