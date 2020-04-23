2020 Ramazan Osmaniye imsakiye saatleri! Osmaniye için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan imsakiye saatleri açıklandı! Ramazan ayı için sahur ve iftar saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, Osmaniye için ilk iftar ve ilk sahur saatleri, günleri ne? Detaylar haberimizde...
1 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı 23 Nisan gecesi başlıyor. Sizler için il il 2020 ramazan imsakiyesini derledik.
OSMANİYE İÇİN İMSAKİYE
24 Nisan Cuma tarihinde imsak 04:14'de yapılacak. İftar saati ise 19:25 olacak.
25 Nisan Cumartesi tarihinde imsak 04:12'de yapılacak. İftar saati ise 19:25 olacak.
26 Nisan Pazar tarihinde imsak 04:11'de yapılacak. İftar saati ise 19:26 olacak.
27 Nisan Pazartesi tarihinde imsak 04:09'de yapılacak. İftar saati ise 19:27 olacak.
28 Nisan Salı tarihinde imsak 04:08'da yapılacak. İftar saati ise 19:28 olacak.
29 Nisan Çarşamba tarihinde imsak 04:06'da yapılacak. İftar saati ise 19:29 olacak.
30 Nisan Perşembe tarihinde imsak 04:05'de yapılacak. İftar saati ise 19:30 olacak.
1 Mayıs Cuma tarihinde imsak 04:03'de yapılacak. İftar saati ise 19:31 olacak.
2 Mayıs Cumartesi tarihinde imsak 04:01'de yapılacak. İftar saati ise 19:32 olacak.
3 Mayıs Pazar tarihinde imsak 04:00 yapılacak. İftar saati ise 19:33 olacak.
4 Mayıs Pazartesi tarihinde imsak 03:59'de yapılacak. İftar saati ise 19:33 olacak.
5 Mayıs Salı tarihinde imsak 03:57'da yapılacak. İftar saati ise 19:34 olacak.
6 Mayıs Çarşamba tarihinde imsak 03:56'de yapılacak. İftar saati ise 19:35 olacak.
7 Mayıs Perşembe tarihinde imsak 03:54'de yapılacak. İftar saati ise 19:36 olacak.
8 Mayıs Cuma tarihinde imsak 03:53'de yapılacak. İftar saati ise 19:37 olacak.
9 Mayıs Cumartesi tarihinde imsak 03:51'de yapılacak. İftar saati ise 19:38 olacak.
10 Mayıs Pazar tarihinde imsak 03:50'de yapılacak. İftar saati ise 19:39 olacak.
11 Mayıs Pazartesi tarihinde imsak 03:49'de yapılacak. İftar saati ise 19:40 olacak.
12 Mayıs Salı tarihinde imsak 03:47'de yapılacak. İftar saati ise 19:40 olacak.
13 Mayıs Çarşamba tarihinde imsak 03:46'de yapılacak. İftar saati ise 19:41 olacak.
14 Mayıs Perşembe tarihinde imsak 03:45'de yapılacak. İftar saati ise 19:42 olacak.
15 Mayıs Cuma tarihinde imsak 03:44'de yapılacak. İftar saati ise 19:43 olacak.
16 Mayıs Cumartesi tarihinde imsak 03:42'de yapılacak. İftar saati ise 19:44 olacak.
17 Mayıs Pazar tarihinde imsak 03:41'de yapılacak. İftar saati ise 19:45 olacak.
18 Mayıs Pazartesi tarihinde imsak 03:40'de yapılacak. İftar saati ise 19:46 olacak.
19 Mayıs Salı tarihinde imsak 03:39'de yapılacak. İftar saati ise 19:46 olacak.
20 Mayıs Çarşamba imsak 03:38'de yapılacak. İftar saati ise 19:47 olacak.
21 Mayıs Perşembe imsak 03:37'de yapılacak. İftar saati ise 19:48 olacak.
22 Mayıs Cuma imsak 03:36'de yapılacak. İftar saati ise 19:49 olacak.
23 Mayıs Cumartesi imsak 03:35'da yapılacak. İftar saati ise 19:50 olacak
2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.
- 23.04.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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