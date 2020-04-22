Son dakika: Sağlık Bakanlığı corona virüsü ile mücadele için Whatsapp hattı oluşturdu! Corona virüsü Whatsapp hattı numarası kaç?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişken, yeni bir önlem daha alındı. Corona virüsü ile mücadelede dijital platformlardan oldukça fazla yararlanan Sağlık Bakanlığı, Whatsapp dayanışma hattı kurdu. Peki, Corona virüsü Whatsapp dayanışma hattı numarası kaç?
Corona virüsü salgını sürecinde dijital platform ve uygulamalardan oldukça fazla yararlanan Sağlık Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre "Corona virüsü ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu. Yeni tip corona virüsü hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 22, 2020
Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz. pic.twitter.com/HF2C3Vfjvr
- 22.04.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı corona virüsü ile mücadele için Whatsapp hattı oluşturdu! Corona virüsü Whatsapp hattı numarası kaç? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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