Corona virüsü salgını sürecinde dijital platform ve uygulamalardan oldukça fazla yararlanan Sağlık Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre "Corona virüsü ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu. Yeni tip corona virüsü hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu.



Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz. pic.twitter.com/HF2C3Vfjvr — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 22, 2020