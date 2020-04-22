Son dakika: Sağlık Bakanlığı corona virüsü ile mücadele için Whatsapp hattı oluşturdu! Corona virüsü Whatsapp hattı numarası kaç? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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Son dakika: ile mücadele için Whatsapp hattı oluşturdu! Corona virüsü Whatsapp hattı numarası kaç?

Son dakika: Sağlık Bakanlığı corona virüsü ile mücadele için Whatsapp hattı oluşturdu! Corona virüsü Whatsapp hattı numarası kaç?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişken, yeni bir önlem daha alındı. Corona virüsü ile mücadelede dijital platformlardan oldukça fazla yararlanan , Whatsapp dayanışma hattı kurdu. Peki, Corona virüsü Whatsapp dayanışma hattı numarası kaç?

salgını sürecinde dijital platform ve uygulamalardan oldukça fazla yararlanan Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre "Corona virüsü ile mücadelede 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu. Yeni tip corona virüsü hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

  1. 22.04.2020
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