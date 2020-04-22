Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. yeni bölüm heyecan yarattı! EDHO 165. sezon finali fragmanı yayınlandı mı? 164. yeni bölümde neler oldu? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. heyecan yarattı! 165. fragmanı yayınlandı mı? 164. yeni bölümde neler oldu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. yeni bölüm heyecan yarattı! EDHO 165. sezon finali fragmanı yayınlandı mı? 164. yeni bölümde neler oldu?

ATV'nin en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 164. yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Heyecan dolu yeni bölümün ardından, dizinin olan 165. bölüm fragmanı sevenlerine sunuldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. yeni bölümde neler oldu? Sezon finali ne zaman? Fragmanı...

ATV'nin en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. internet üzerinden yayınlandı. fragmanı ise merak uyandırdı. Dizi hakkında birçok kişi araştırma yapıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA NELER OLDU?

Çakırbeyliler hiç bilmedikleri bir düşmandan darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermiştir. Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir. Yaşananlardan sonra gözler, Çakırbeylilere çevrilmiştir. Hızır, yöntemlerinden yeni düşmanına karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapacaktır. Haşmet ve Tipi olmak üzere masa üyeleri beklemenin kimseye faydası olmayacağını düşünürler. Masa, verilen kayıpları Hızır ve Alparslan'a bağlamaktadır. Masa, komutayı ele almak için harekete geçer. Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenmiştir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. yeni bölümü nefesleri kesti. Dizi 165. bölümde sezon finali yapacak. 165. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı.

  1. 22.04.2020
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. yeni bölüm heyecan yarattı! EDHO 165. sezon finali fragmanı yayınlandı mı? 164. yeni bölümde neler oldu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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