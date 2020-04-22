ATV'nin en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. yeni bölüm internet üzerinden yayınlandı. EDHO sezon finali fragmanı ise merak uyandırdı. Dizi hakkında birçok kişi araştırma yapıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA NELER OLDU?

Çakırbeyliler hiç bilmedikleri bir düşmandan darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermiştir. Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir. Yaşananlardan sonra gözler, Çakırbeylilere çevrilmiştir. Hızır, yöntemlerinden yeni düşmanına karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapacaktır. Haşmet ve Tipi olmak üzere masa üyeleri beklemenin kimseye faydası olmayacağını düşünürler. Masa, verilen kayıpları Hızır ve Alparslan'a bağlamaktadır. Masa, komutayı ele almak için harekete geçer. Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenmiştir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. yeni bölümü nefesleri kesti. Dizi 165. bölümde sezon finali yapacak. 165. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı.