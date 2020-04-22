Corona virüsü tehlike saçmaya devam ediyor! Tüm dünyada ölüm sayısı kaç oldu?
Corona virüsü salgını ilk ortaya çıktığı günden bu yana binlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Bilim insanları aşı ve ilaç bulabilmek için çalışmalarını sürdürürken, dünya genelinde ölenlerin sayısı merak konusu oldu. Konu hakkında Google'da araştırmalar yapanlar "Dünya genelinde ölüm sayısı kaç oldu?" sorusunu sormaya başladılar.
Dünya genelinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bini geçti. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bin 13'e, vaka sayısı 2 milyon 588 bin 283'e ulaştı.
AMERİKA'DA ÖLÜM SAYISI 43 BİN 430 OLDU
Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 45 bin 430 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 24 bin 648 can kaybı ile İtalya, 21 bin 717 ile İspanya, 20 bin 796 ile Fransa, 18 bin 100 ile İngiltere, 6 bin 262 ile Belçika, 5 bin 391 ile İran, 5 bin 127 ile Almanya ve 4 bin 632 ile Çin takip etti.
1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Hollanda (4 bin 54), Brezilya (2 bin 769), Türkiye (2 bin 259), İsveç (1937), Kanada (1871) ve İsviçre (1478)"
706 BİN 423 KİŞİ İYİLEŞTİ
Virüs bulaşan 706 bin 423 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 701 bin 847 kişi bulunuyor.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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