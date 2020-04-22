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22 Nisan 2020, Çarşamba
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tehlike saçmaya devam ediyor! Tüm dünyada ölüm sayısı kaç oldu?

Corona virüsü tehlike saçmaya devam ediyor! Tüm dünyada ölüm sayısı kaç oldu?

salgını ilk ortaya çıktığı günden bu yana binlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Bilim insanları ve bulabilmek için çalışmalarını sürdürürken, dünya genelinde ölenlerin sayısı merak konusu oldu. Konu hakkında 'da araştırmalar yapanlar "Dünya genelinde ölüm sayısı kaç oldu?" sorusunu sormaya başladılar.

Dünya genelinde yeni tip (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bini geçti. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bin 13'e, vaka sayısı 2 milyon 588 bin 283'e ulaştı.

AMERİKA'DA ÖLÜM SAYISI 43 BİN 430 OLDU

Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 45 bin 430 kişinin hayatını kaybettiği 'de görüldü. Bu ülkeyi 24 bin 648 can kaybı ile İtalya, 21 bin 717 ile İspanya, 20 bin 796 ile Fransa, 18 bin 100 ile İngiltere, 6 bin 262 ile Belçika, 5 bin 391 ile İran, 5 bin 127 ile Almanya ve 4 bin 632 ile takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (4 bin 54), Brezilya (2 bin 769), Türkiye (2 bin 259), İsveç (1937), Kanada (1871) ve İsviçre (1478)"

706 BİN 423 KİŞİ İYİLEŞTİ

Virüs bulaşan 706 bin 423 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 701 bin 847 kişi bulunuyor.

  1. 22.04.2020
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