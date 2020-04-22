Corona virüsü son dakika haberi: Bakan açıkladı! Yurt dışındaki vatandaşlar getirildi mi?
Corona virüsü dünya üzerinde hızla yayılmaya devam ederken, ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında son dakika gelişmesi yaşandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı yurt dışında yaşayan vatandaşlar hakkında açıklama yaptı. Peki, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ülkeye getirildi mi?
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Covid- 19 Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye-AB İlişkileri" konulu webinar programında açıklamalarda bulundu.
Kaymakcı, krizin başından itibaren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla, Covid-19'a ilişkin bir "Koordinasyon ve Destek Merkezi"nin oluşturulduğunu ve merkezin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın olduğunu hatırlattı.
Kıran'ın oluşturduğu güçlü yapı içinde bir grubun vatandaşlarla, bir başka grubun ilaç ve tıbbi malzeme talepleriyle, bir diğer grubun ise ulaştırma sorunları ve sınır kapılarıyla ilgilendiğini söyleyen Kaymakcı, Bakanlık bünyesindeki çağrı merkezinin de vatandaşlara destek vermeye devam ettiğini vurguladı.
YURT DIŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞLARI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ Mİ?
Sayıların, vatandaşların büyükelçilik ve başkonsolosluklara başvurmasıyla belirlendiği ve seferlerin Türk Hava Yolları ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliğinde başlatıldığını anlatan Kaymakcı, şu bilgileri aktardı:
"Biz sadece kendi vatandaşlarımızı getirme değil, Türkiye'de bulunan başka ülkelerin vatandaşlarının da kendi ülkelerine dönmelerine yardımcı olduk. Hatta bazı uçaklarımızı çift yönlü kullandık. Buradan yabancı ülke vatandaşlarını ilettik, Türkiye'ye de vatandaşlarımızı getirmiş olduk. Bugün itibarıyla 76 ülkeden 32 bin civarında vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Türkiye'den de 175 bin civarında yabancı ülke vatandaşı ayrılmış durumda." ifadelerini kullandı.
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