2020 Ramazan Bitlis imsakiye saatleri! Bitlis için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?

1 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı 23 Nisan gecesi başlıyor. Sizler için il il 2020 ramazan imsakiyesini derledik.

BİTLİS İÇİN İMSAKİYE



24 Nisan Cuma tarihinde imsak 03:46'de yapılacak. İftar saati ise 19:03 olacak.



25 Nisan Cumartesi tarihinde imsak 03:44'de yapılacak. İftar saati ise 19:04 olacak.



26 Nisan Pazar tarihinde imsak 03:43'de yapılacak. İftar saati ise 19:05 olacak.



27 Nisan Pazartesi tarihinde imsak 03:41'de yapılacak. İftar saati ise 19:06 olacak.



28 Nisan Salı tarihinde imsak 03:39'da yapılacak. İftar saati ise 19:07 olacak.



29 Nisan Çarşamba tarihinde imsak 03:38'da yapılacak. İftar saati ise 19:08 olacak.



30 Nisan Perşembe tarihinde imsak 03:36'de yapılacak. İftar saati ise 19:09 olacak.



1 Mayıs Cuma tarihinde imsak 03:35'de yapılacak. İftar saati ise 19:10 olacak.



2 Mayıs Cumartesi tarihinde imsak 03:33'de yapılacak. İftar saati ise 19:11 olacak.



3 Mayıs Pazar tarihinde imsak 03:31'de yapılacak. İftar saati ise 19:12 olacak.



4 Mayıs Pazartesi tarihinde imsak 03:30'de yapılacak. İftar saati ise 19:13 olacak.



5 Mayıs Salı tarihinde imsak 03:28'da yapılacak. İftar saati ise 19:14 olacak.



6 Mayıs Çarşamba tarihinde imsak 03:27'de yapılacak. İftar saati ise 19:15 olacak.



7 Mayıs Perşembe tarihinde imsak 03:25'de yapılacak. İftar saati ise 19:15 olacak.



8 Mayıs Cuma tarihinde imsak 03:24'de yapılacak. İftar saati ise 19:16 olacak.



9 Mayıs Cumartesi tarihinde imsak 03:22'de yapılacak. İftar saati ise 19:17 olacak.



10 Mayıs Pazar tarihinde imsak 03:21'de yapılacak. İftar saati ise 19:18 olacak.



11 Mayıs Pazartesi tarihinde imsak 03:19'de yapılacak. İftar saati ise 19:19 olacak.



12 Mayıs Salı tarihinde imsak 03:18'de yapılacak. İftar saati ise 19:20 olacak.



13 Mayıs Çarşamba tarihinde imsak 03:17'de yapılacak. İftar saati ise 19:21 olacak.



14 Mayıs Perşembe tarihinde imsak 03:15'de yapılacak. İftar saati ise 19:22 olacak.



15 Mayıs Cuma tarihinde imsak 03:14'de yapılacak. İftar saati ise 19:23 olacak.



16 Mayıs Cumartesi tarihinde imsak 03:13'de yapılacak. İftar saati ise 19:24 olacak.

17 Mayıs Pazar tarihinde imsak 03:11'de yapılacak. İftar saati ise 19:25 olacak.

18 Mayıs Pazartesi tarihinde imsak 03:10'de yapılacak. İftar saati ise 19:25 olacak.

19 Mayıs Salı tarihinde imsak 03:09'de yapılacak. İftar saati ise 19:26 olacak.

20 Mayıs Çarşamba imsak 03:08'de yapılacak. İftar saati ise 19:27 olacak.

21 Mayıs Perşembe imsak 03:06'de yapılacak. İftar saati ise 19:28 olacak.

22 Mayıs Cuma imsak 03:05'de yapılacak. İftar saati ise 19:29 olacak.

23 Mayıs Cumartesi imsak 03:04'da yapılacak. İftar saati ise 19:30 olacak.

2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.