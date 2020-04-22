2020 Ramazan Afyon imsakiye saatleri! Afyon için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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2020 Ramazan Afyon saatleri! Afyon için İlk iftar ve ilk saat kaçta hangi gün?

2020 Ramazan Afyon imsakiye saatleri! Afyon için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan saatleri açıklandı! Corona virüsü gölgesinde geçecek olan için ve iftar saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, Afyon için ilk iftar ve ilk sahur saatleri, günleri ne? Detaylar haberimizde...

Corona virüsü salgını gölgesinde geçecek olan 11 ayın sultanı olarak adlandırılan 23 gecesi başlıyor. Sizler için il il 2020 ramazan imsakiyesini derledik.

AFYON İÇİN İMSAKİYE


24 Nisan Cuma tarihinde imsak 04:31'de yapılacak. İftar saati ise 19:50 olacak.

25 Nisan Cumartesi tarihinde imsak 04:29'de yapılacak. İftar saati ise 19:51 olacak.

26 Nisan Pazar tarihinde imsak 04:28'de yapılacak. İftar saati ise 19:52 olacak.

27 Nisan Pazartesi tarihinde imsak 04:26'de yapılacak. İftar saati ise 19:53 olacak.

28 Nisan Salı tarihinde imsak 04:24'de yapılacak. İftar saati ise 19:54 olacak.

29 Nisan Çarşamba tarihinde imsak 04:23'de yapılacak. İftar saati ise 19:55 olacak.

30 Nisan Perşembe tarihinde imsak 04:21'de yapılacak. İftar saati ise 19:56 olacak.

1 Cuma tarihinde imsak 04:19'de yapılacak. İftar saati ise 19:57 olacak.

2 Mayıs Cumartesi tarihinde imsak 04:18'de yapılacak. İftar saati ise 19:58 olacak.

3 Mayıs Pazar tarihinde imsak 04:16'de yapılacak. İftar saati ise 19:59 olacak.

4 Mayıs Pazartesi tarihinde imsak 04:15'de yapılacak. İftar saati ise 20:00 olacak.

5 Mayıs Salı tarihinde imsak 04:13'de yapılacak. İftar saati ise 20:01 olacak.

6 Mayıs Çarşamba tarihinde imsak 04:11'de yapılacak. İftar saati ise 20:02 olacak.

7 Mayıs Perşembe tarihinde imsak 04:10'de yapılacak. İftar saati ise 20:02 olacak.

8 Mayıs Cuma tarihinde imsak 04:08'de yapılacak. İftar saati ise 20:03 olacak.

9 Mayıs Cumartesi tarihinde imsak 04:07'de yapılacak. İftar saati ise 20:04 olacak.

10 Mayıs Pazar tarihinde imsak 04:05'de yapılacak. İftar saati ise 20:05 olacak.

11 Mayıs Pazartesi tarihinde imsak 04:04'de yapılacak. İftar saati ise 20:06 olacak.

12 Mayıs Salı tarihinde imsak 04:03'de yapılacak. İftar saati ise 20:07 olacak.

13 Mayıs Çarşamba tarihinde imsak 04:01'de yapılacak. İftar saati ise 20:08 olacak.

14 Mayıs Perşembe tarihinde imsak 04:00'de yapılacak. İftar saati ise 20:09 olacak.

15 Mayıs Cuma tarihinde imsak 03:58'de yapılacak. İftar saati ise 20:10 olacak.

16 Mayıs Cumartesi tarihinde imsak 03:57'de yapılacak. İftar saati ise 20:11 olacak.

2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

  1. 22.04.2020
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