Umut Demirdelen yaşamını yitirdi! Ünlü oyuncu Umut Demirdelen kimdir? Neden öldü?

Ünlü oyuncu Umut Demirdelen akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakımda tedavi altına alınmıştı. Ünlü oyuncu yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

UMUT DEMİRDELEN KİMDİR?

18 Ocak 1953 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 'Şehnaz Tango', 'Üvey Baba' gibi vatandaşın gönlünde taht kurmuş dizilerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 2 sezon oynayan ve adından söz ettiren deneyimli oyuncu, Şöhret Tutkusu, Tanrı Misafiri, Karanlık Sular, İş, Şehnaz Tango, Kurtuluş, Nefes Alamıyorum, Mercan Kolye, Bizim Sokaklar, Küçük Besleme, Yüzleşme, Üvey Baba, Derviş, Abdülhamit Düşerken, En Son Babalar Duyar, Sırlar Dünyası, Kırık Ayna, Şarkılar Seni Söyler, Avrupa Yakası, Kadın İsterse, Çat Kapı, Sahte Prenses, Yalancı Yarim, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi Pusu, Zincir Bozan, Kurşun Bilal, Söz ve Payitaht Abdülhamit gibi pek çok dizi ve film projelerinde yer almıştır.

UMUT DEMİRDELEN NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncu Umut Demirdelen akciğerinde bulunan kronik rahatsızlığın nüksetmesi sonucu yaşamını yitirdi.