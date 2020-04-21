Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Nasıl alınır? Kaç ay verilecek?
Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini devam ettiriyor. Özellikle Amerika ve Avrupa'da birçok kişi hayatını kaybetti. Sağlık sistemi, ekipman yetersizliği ve yaş ortalaması Amerika ve Avrupa'ya zorlu süreçler yaşatıyor. Ülkemizde de etkisini gösteren corona virüsü salgını için birçok önlem alındı. Alınan önlemlerden biri de işten işçi çıkarmanın 3 ay süreyle yasaklanması oldu. Ancak bu süreçte ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlar içinde destek sağlanacak. Peki, Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Nasıl alınır?
Corona virüsü salgınında işçi çıkarmak yasaklansa da ücretsiz izine çıkarılmak hala serbest. Durum böyle olunca ücretsiz izine çıkarılan işçilere maaş desteği sağlanıyor. 3 ay boyunca aylık şekilde alınacak olan destek hakkında detaylar sizlerle...
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?
Ücretsiz izin maaş desteği olarak 1170 TL belirlendi. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş gibi bir mebla ödenecek.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Ücretsiz izin maaş desteği ilk etapta 3 ay boyunca aylık şeklinde verilecek. Ancak, gerek görüldüğü takdirde Başkan Erdoğan tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu hakkında henüz açıklama yapılmadı.
- 21.04.2020
- UEFA'dan Şampiyonlar Ligi planı! İşte o tarih
- Marketler kaça kadar açık olacak? Hangi işletmeler açık olacak? İstisna durumlar neler? Sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı!
- Trabzonspor'dan kalan maçlar için karar! Alanya ve Antalya...
- "Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir? Sorusunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru
- Sinan Gümüş transferi için resmi açıklama!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Nasıl alınır? Kaç ay verilecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.