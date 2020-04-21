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21 Nisan 2020, Salı
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Haberler Genel Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır?

ne kadar? Nasıl alınır? Kaç ay verilecek?

Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Nasıl alınır? Kaç ay verilecek?

Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini devam ettiriyor. Özellikle Amerika ve Avrupa'da birçok kişi hayatını kaybetti. Sağlık sistemi, ekipman yetersizliği ve yaş ortalaması Amerika ve Avrupa'ya zorlu süreçler yaşatıyor. Ülkemizde de etkisini gösteren corona virüsü salgını için birçok önlem alındı. Alınan önlemlerden biri de işten işçi çıkarmanın 3 ay süreyle yasaklanması oldu. Ancak bu süreçte ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlar içinde destek sağlanacak. Peki, ne kadar? Nasıl alınır?

Corona virüsü salgınında işçi çıkarmak yasaklansa da ücretsiz izine çıkarılmak hala serbest. Durum böyle olunca ücretsiz izine çıkarılan işçilere maaş desteği sağlanıyor. 3 ay boyunca aylık şekilde alınacak olan destek hakkında detaylar sizlerle...

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

olarak 1170 TL belirlendi. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş gibi bir mebla ödenecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ücretsiz izin maaş desteği ilk etapta 3 ay boyunca aylık şeklinde verilecek. Ancak, gerek görüldüğü takdirde Başkan Erdoğan tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

  1. 21.04.2020
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