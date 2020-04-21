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21 Nisan 2020, Salı
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Çocukların 23 Nisan heyecanı ve 'de! ATV ve TRT'ye video nasıl gönderilir?

Çocukların 23 Nisan heyecanı ATV ve TRT'de! ATV ve TRT'ye video nasıl gönderilir?

salgını sebebiyle bu yıl ve Çocuk Bayramı törenleri yapılamayacak. Çocuklar heyecanlarını ve ekranlarında paylaşacaklar. Peki, ATV ve TRT'ye nasıl video gönderilir? Detaylar haberimizde...

ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl sebebiyle evlerinde geçirmek zorunda olan çocuklar için ve 'den güzel haber geldi. Bu yıl çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarını ATV ve TRT ekranından tüm 'ye duyuracak!

ATV'YE VİDEO NASIL GÖNDERİLİR?

En güzel kırmızı ya da beyaz kıyafetinizi giyin. Elinize Türk bayrağını alın. 23 Nisan mesajınızı, şiirinizi, dansınızı videoya alın ya da çizip, boyadığınız bir resmin fotoğrafını çekin, www.atv.com.tr adresinde yer alan form ile birlikte gönderin. atv video gönderme işlemleri 22 Nisan 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

TRT'YE VİDEO NASIL GÖNDERİLİR?

TRT, bu özel yayına katkıda bulunacak çocuklara bazı çekim tavsiyeleri de paylaştı.

"Çocuklar çekim yapmadan önce iyi hazırlanmalı. Güneşi ya da herhangi bir ışık kaynağını arkanıza değil önünüze alın. Böylece sahnedeymiş gibi gözükebilirsiniz. Videonuzu çeken kişi telefonu dik değil yatay tutmalı. Bu sayede televizyonda daha net seyredilebilirsiniz. Etrafta gürültü olmamasına dikkat edin. Sessiz bir ortamda kendi sesinizi daha net duyurabilirsiniz." ifadeleriyle çocuklara çekim öncesi tavsiyeler verildi. 23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta gün boyu yayınlanacak.

  1. 21.04.2020
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