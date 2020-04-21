Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Orhan Veli'nin "Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Orhan Veli'nin "Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir?

A)Pilav ve kuru fasulye

B)İşkembe ve kazandibi

C)Hamsi ve mısır ekmeği

D)Ispanak ve puf böreği

CEVAP: D