"Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir? Sorusunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla corona virüsü günlerinde de yayın yapmaya devam ediyor. Seyircisiz olarak çekilen program dün yayınlandı. Programda sorulan "Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir? Sorusu gündeme oturdu. İşte Cevabı...
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Orhan Veli'nin "Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
Orhan Veli'nin "Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir?
A)Pilav ve kuru fasulye
B)İşkembe ve kazandibi
C)Hamsi ve mısır ekmeği
D)Ispanak ve puf böreği
CEVAP: D
- 21.04.2020
- "Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir? Sorusunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru
- Çocukların 23 Nisan heyecanı ATV ve TRT'de! ATV ve TRT'ye video nasıl gönderilir?
- Beşiktaş'tan Claudio Bravo harekatı! Loris Karius...
- Oğuzhan Özyakup'tan flaş karar! Beşiktaş'a kapıları kapattı
- Lyon transferde vites yükseltti! Gustavo'dan sonra Belhanda
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
"Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir? Sorusunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.