"Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir? Sorusunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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Haberler Genel Kim Milyoner Olmak İster'e Orhan Veli sorusu damga vurdu

"Ben " dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir? Sorusunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran

"Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir? Sorusunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

'nun başarılı sunumuyla corona virüsü günlerinde de yayın yapmaya devam ediyor. Seyircisiz olarak çekilen program dün yayınlandı. Programda sorulan "Ben " dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir? Sorusu gündeme oturdu. İşte Cevabı...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve '''nin "Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Orhan Veli'nin "Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir?

A)Pilav ve kuru fasulye

B)İşkembe ve kazandibi

C)Hamsi ve mısır ekmeği

D)Ispanak ve puf böreği

CEVAP: D

  1. 21.04.2020
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