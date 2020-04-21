ABD'de reklam panolarında HZ. Muhammed (S.A.V) hadisi ile corona virüsü uyarıları yapıldı - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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Haberler Genel ABD'de hangi hadis ile corona virüsü uyarıları yapıldı?

'de reklam panolarında (S.A.V) hadisi ile uyarıları yapıldı

ABD'de reklam panolarında HZ. Muhammed (S.A.V) hadisi ile corona virüsü uyarıları yapıldı

salgını dünya üzerinde hızla yayılımını sürdürürken salgından en çok etkilenen ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. 'nin kentinde reklam panolarında (S.A.V) -i şerifiyle uyarı yapıldı. Haberin ardından Hz. Muhammed'in hadisi merak konusu oldu. Peki, ABD'de hangi hadis ile önlem alındı?

'de salgını ile mücadele kapsamında 'in salgın hastalıklar hakkındaki hadisleri reklam panolarında yayınlandı. 'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının en çok etkilendiği ülkelerin başında gelen ABD'de Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar ile ilgili olan hadisini yayınlandı.

ABD'DE HANGİ HADİS İLE UYARI YAPILDI?

ABD'nin kentinde bir reklam panosunda Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar ile ilgili hadisi kullanıldı. Panoda Hz. Muhammed'in "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız" -i şerifi corona virüse karşı vatandaşları uyarmak amacıyla kullanıldı. Reklam panosunda "Ellerinizi sık sık yıkayın. Salgın hastalık olan yerlere gitmeyin. Bulunduğunuz yerde salgın hastalık varsa ayrılmayın" ifadelerine yer verildi.

  1. 21.04.2020
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