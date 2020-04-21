ABD'de reklam panolarında HZ. Muhammed (S.A.V) hadisi ile corona virüsü uyarıları yapıldı

ABD'de corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar hakkındaki hadisleri reklam panolarında yayınlandı. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının en çok etkilendiği ülkelerin başında gelen ABD'de Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar ile ilgili olan hadisini yayınlandı.

ABD'DE HANGİ HADİS İLE UYARI YAPILDI?

ABD'nin Chicago kentinde bir reklam panosunda Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar ile ilgili hadisi kullanıldı. Panoda Hz. Muhammed'in "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız" hadis-i şerifi corona virüse karşı vatandaşları uyarmak amacıyla kullanıldı. Reklam panosunda "Ellerinizi sık sık yıkayın. Salgın hastalık olan yerlere gitmeyin. Bulunduğunuz yerde salgın hastalık varsa ayrılmayın" ifadelerine yer verildi.