Sağlık Bakanlığı İmmun Plazma sorularına cevap! İmmun plazma tedavisi nedir? Kimler bağışta bulunabilir? İmmun plazma nasıl alınır?
Corona virüsü salgını sebebiyle tüm dünyada birçok insan yaşamını yitirdi. Ülkemizde de etkisi devam eden corona virüsü salgını sebebiyle bilim insanları ilaç ve aşı bulabilmek için uğraşlarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan immun plazma tedavisi hakkında vatandaşlar birçok araştırma yapıyor. Sağlık Bakanlığı da immun plazma tedavisi nedir? Kimler bağışta bulunabilir? İmmun plazma nasıl alınır? gibi sorulara cevap veren bir paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanlığı çok araştırılan İmmun plazma tedavisi hakkında sıkça sorulan soruları yanıtladı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım ile tüm detayları açıkladı.
İMMUN PLAZMA TEDAVİSİ NEDİR?
Sağlık Bakanlığı, "Covid-19 tanısı konulan, tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan Türk Kızılay tarafından toplanan kan plazmasının kritik durumda olan hastalarda kullanılması yoluyla gerçekleştirilen tedavi yönetimidir" ifadeleriyle İmmun plazma tedavisini tanımladı.
KİMLER İMMUN PLAZMA BAĞIŞI YAPABİLİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18-60 yaş arası bağışçılar, erkek ve gebe kalmamış kadınlar, hayatının hiçbir döneminde kendisine kan transfüzyonu yapılmamış kişiler, Covid-19 hastalığı tanısı aldığına dair laboratuvar test sonucu bulunan kişiler ve klinik olarak tam iyileşmesinden sonra iki kere negatif test sonucu almış kişilerin plazma bağışında bulunabileceği açıklandı.
İMMUN PLAZMA NASIL ALINIR?
Sağlık Bakanlığı, "Uygun bağışçı adayı tıpkı kan bağışında olduğu gibi form doldurur ve muayene edilir. Bağışçıdan kan alınarak laboratuvar testleri uygulanır. Test sonuçları uygun olan bağışçı adaylarından aferez edilen yöntemle kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan kan bileşenleri alınır. 45-60 dakika süren bir işlemdir." ifadeleriyle plazmanın nasıl alınacağı hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, immün plazma bağışının, ilk bağışın yapıldığı tarih başlangıç tarihi kabul edilmek kaydıyla 7-10 günde bir olmak üzere, bir ay içerisinde en fazla 3 kez yapılabildiği kaydedildi.
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Sağlık Bakanlığı İmmun Plazma sorularına cevap! İmmun plazma tedavisi nedir? Kimler bağışta bulunabilir? İmmun plazma nasıl alınır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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