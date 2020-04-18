Tarım Bakanlığı'nın ifşa ettiği Sildenafil nedir? Yan etkileri ne?
Tarım Bakanlığı tarafından halk sağlığını tehdit eden firma ve ürünlerin listesini açıkladı. Bu listede Sildenafil isimli ürün de yer aldı. Bu ürün vatandaş tarafından merak konusu oldu. Peki, Sildenafil nedir? Yan etkileri ne?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıdada taklit ve tağşiş yapan 55 işletmeye ceza kesildi. Yayınlanan listede uygunsuzluk yer alan ürünlerin içerisinde Sildenafil de yer aldı.
SİLDENAFİL NEDİR? YAN ETKİLERİ NELERDİR?
Sildenafil, sertleşme bozukluğu, pulmoner arteriyal hipertansiyon ve yüksek irtifa pulmoner ödemini tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Bu durumları, kan damarlarını gevşeterek tedavi eder. İlacın yan etkileri arasında baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görüş ve düşük kan basıncını (tansiyonu) içerebilir. Kalp hastalığı, karaciğer işlev bozukluğu veya böbrek hasarı olan hastalar ilacı kullanırken dikkatli olmalıdır.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AÇIKLADI
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli gıdada taklit ve tağşiş yapan 45 firmanın kamuoyuna açıklandığını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, taklit ve tağşişin affının olmayacağını vurgulayarak; "Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlığımızca büyük bir titizlikle yürütülmektedir.
Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlığımızca büyük bir titizlikle yürütülmektedir.
Bu bağlamda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 45 firmaya ait 55 parti ürünü Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunduk.
Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.509 firmaya ait 3.356 parti ürün kamuoyuna, tüketicilerin bilgisine açıklanmış oldu." ifadeleri yer aldı.
- 18.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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