Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile esnaf ve sanayicilere verilecek kredi miktarı hakkında açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı." ifadesini kullandı.

İŞTE BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN KREDİ AÇIKLAMASI