Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son dakika açıklamasında bulundu! Esnaf ve Sanayicilere ne kadar kredi verilecek? Kredi başvuru ekranı Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde birçok önlem alındı. Ekonomik önlemlerden biri de kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından vatandaşa, esnafa ve sanayilere verilen kredi kolaylığı oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnaf ve sanayicilere verilecek kredi miktarı hakkında açıklama yaptı. Esnaf ve sanayicilere ne kadar kredi verilecek?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile esnaf ve sanayicilere verilecek kredi miktarı hakkında açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı." ifadesini kullandı.
İŞTE BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN KREDİ AÇIKLAMASI
Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 18, 2020
Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/qLvk4raftf
- 18.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son dakika açıklamasında bulundu! Esnaf ve Sanayicilere ne kadar kredi verilecek? Kredi başvuru ekranı Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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