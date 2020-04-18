Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son dakika açıklamasında bulundu! Esnaf ve Sanayicilere ne kadar kredi verilecek? Kredi başvuru ekranı Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Genel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kredi açıklaması!

son dakika açıklamasında bulundu! Esnaf ve Sanayicilere ne kadar verilecek? Kredi başvuru ekranı Halk Bankası, ve Vakıfbank

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son dakika açıklamasında bulundu! Esnaf ve Sanayicilere ne kadar kredi verilecek? Kredi başvuru ekranı Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde birçok önlem alındı. Ekonomik önlemlerden biri de kamu bankaları , ve Vakıfbank tarafından vatandaşa, esnafa ve sanayilere verilen kolaylığı oldu. , esnaf ve sanayicilere verilecek kredi miktarı hakkında açıklama yaptı. Esnaf ve sanayicilere ne kadar kredi verilecek?

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile esnaf ve sanayicilere verilecek miktarı hakkında açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı." ifadesini kullandı.

İŞTE BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN KREDİ AÇIKLAMASI

  1. 18.04.2020
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