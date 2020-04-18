Hayat Eve Sığar uygulaması ne? Ne işe yarar? Kimler indirmek zorunda? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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uygulaması ne? Ne işe yarar? Kimler indirmek zorunda? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Hayat Eve Sığar uygulaması ne? Ne işe yarar? Kimler indirmek zorunda? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan salgını birçok kişinin ölümüne sebep oldu. Virüs yayılmasını devam ettirirken ülkemizde de etkisi devam ediyor. Corona virüsü salgını sebebiyle birçok önlem alındı. Bu önlemlerden biri uygulaması oldu. Peki, Hayat Eve Sığar uygulaması ne? Ne işe yarar? Kimler indirmek zorunda?

salgını önlemleri kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bahsettiği uygulama merak konusu oldu. Corona virüsü salgınına yakalanmış, tedavi olduktan sonra ev karantinasına gönderilen her vatandaşın indirmek zorunda olduğu uygulama üç dev operatör tarafından ve ve İletişim Kurumu () iş birliğiyle ortaya çıkacak. Uygulama önümüzdeki günlerde devreye girecek.

HERKES UYGULAMAYI İNDİRMEK ZORUNDA MI?

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında tedavi gören tüm hastalar bu uygulamayı indirmek zorunda olacaklar. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocabasın toplantısında yeni uygulamayı şu sözlerle açıkladı: "Vakalarımızı takip etmek için, izole olmalarını görmek üzere bir çalışma yaptık. Bu üç operatör ve BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girecek. Bir aplikasyon geliştirildi, hastalarımız indirmek zorundalar. "Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımız da açıklamalar yapmış olacak."

  1. 18.04.2020
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