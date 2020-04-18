Hangi firmalar sağlığımızı tehdit ediyor? Tarım ve Orman Bakanlığı 45 firma 55 ürünü ifşa etti!
Alışveriş yaparken birçok kişi alınan ürünlerin özelliklerine dikkat etmemekte. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı incelemeler sonucunda sağlığımızı tehdit eden ürünleri ifşa etti. Peki, Tarım Bakanlığı tarafından ifşa edilen firmalar hangileri?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 45 firma ve 55 ürün ifşa edildi. İfşa edilen firma ve ürünler hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada, "Bakan Pakdemirli, taklit ve tağşişin affının olmayacağını vurgulayarak; "Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlığımızca büyük bir titizlikle yürütülmektedir.
45 FİRMA 55 ÜRÜN İFŞA EDİLDİ
Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlığımızca büyük bir titizlikle yürütülmektedir.
Bu bağlamda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 45 firmaya ait 55 parti ürünü Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunduk.
Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.509 firmaya ait 3.356 parti ürün kamuoyuna, tüketicilerin bilgisine açıklanmış oldu." ifadeleri yer aldı.
- 18.04.2020
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