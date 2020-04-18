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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Genel Facebook Instagram'a yorum sabitleme özelliği getiriyor! Whatsapp'ta vardı...

'a yorum sabitleme özelliği getiriyor! 'ta vardı...

Facebook Instagram'a yorum sabitleme özelliği getiriyor! Whatsapp'ta vardı...

Corona virüsü salgını sebebiyle tüm dünyada birçok kişi kendisini evde karantina altına aldı. Bu durum sosyal medyada daha fazla vakit geçirmemizi sağladı. devi , sahibi olduğu 'ta bulunan yorum sabitleme özelliğini 'a getirmeye hazırlanıyor.

Corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi evde kendisini karantina altına almış durumda. Bu durum sosyal medyada daha fazla vakit geçirmemizi sağlıyor. , en çok kullanılan sosyal ağlardan biri olarak devamlı kendisini güncelliyor. Bu güncellemeler kullanıcıların platformda daha fazla vakit geçirmesini sağlıyor.

INSTAGRAM'A YORUM SABİTLEME ÖZELLİĞİ GELİYOR

'a gelecek olan yorum sabitleme özelliğinin benzeri 'ta da yer alıyordu. Bu sayesinde bazı yorumlar sabitlenebilecek ve sayfa sahipleri, dikkat çekici yorumları göz önünde tutabilecek. Bu durum pazarlama konusunda da yeni bir çığır açacağa benziyor. Başka platformlar da bu özelliği kullanıyor özellikle Youtube da video sahipleri bu özellik sayesinde olumlu yorumları üstte tutarak pazarlama stratejileri oluşturabiliyor.

  1. 18.04.2020
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