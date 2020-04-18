Corona virüsü salgını sebebiyle tüm dünyada birçok kişi kendisini evde karantina altına aldı. Bu durum sosyal medyada daha fazla vakit geçirmemizi sağladı. Sosyal medya devi Facebook, sahibi olduğu Whatsapp'ta bulunan yorum sabitleme özelliğini Instagram'a getirmeye hazırlanıyor.
Corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi evde kendisini karantina altına almış durumda. Bu durum sosyal medyada daha fazla vakit geçirmemizi sağlıyor. Facebook, en çok kullanılan sosyal ağlardan biri olarak devamlı kendisini güncelliyor. Bu güncellemeler kullanıcıların platformda daha fazla vakit geçirmesini sağlıyor.
INSTAGRAM'A YORUM SABİTLEME ÖZELLİĞİ GELİYOR
Instagram'a gelecek olan yorum sabitleme özelliğinin benzeri Whatsapp'ta da yer alıyordu. Bu özellik sayesinde bazı yorumlar sabitlenebilecek ve sayfa sahipleri, dikkat çekici yorumları göz önünde tutabilecek. Bu durum pazarlama konusunda da yeni bir çığır açacağa benziyor. Başka platformlar da bu özelliği kullanıyor özellikle Youtube da video sahipleri bu özellik sayesinde olumlu yorumları üstte tutarak pazarlama stratejileri oluşturabiliyor.
- 18.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Facebook Instagram'a yorum sabitleme özelliği getiriyor! Whatsapp'ta vardı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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