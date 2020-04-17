Ünlü oyuncu Jhonny Depp 1 saatte 1 milyon takipçiye ulaştı! Jhonny Depp kimdir? Kaç yaşında? Instagram'da da fenomen oldu!
Dünyaca ünlü oyuncu Jhonny Depp Instagram hesabı açtı olanlar oldu. Jhonny Depp Instagram'da 1 milyon takipçiye 1 saatte ulaşarak rekor kırdı. Birçok kişi Jhonny Depp'in yaşamıyla ilgili araştırma yaptı. Peki, Jhonny Depp kimdir? Kaç yaşında?
Dünyaca ünlü oyuncudan yeni bir rekor geldi. Jhonny Depp Instagram'da yeni hesap açtı. Hayranları 1 saat içerisinde 1 milyon takipçiye ulaşmasını sağladı. Jhonny Depp'in Instagram açması dünyanın gündemine oturdu. Birçok kişi hayatı hakkında araştırmalar yapmaya başladı.
JHONNY DEPP KİMDİR?
Johnny" Depp 9 Haziran 1963'te ABD'de doğmuştur. Jhonny Depp, oyuncu, yapımcı ve müzisyendir. En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Altın Küre ve bir SAG ödülü bulunmatadır. 1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street'de gösterdiği performansla şöhretini arttırmıştır.
1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlamıştır. Bunun ardından romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) başrolü oynayan Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmektedir. Ardından Hayalet Süvari (1999), Karayip Korsanları ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005) gibi dev yapımlarda yer alan Depp, fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve Rango'da (2011) başrollerde yer alarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde işbirliği yaptı. Depp, 75 milyon dolarlık kazancıyla 2012 Guinness Dünya Rekorları'nda en çok para alan oyuncu olarak listeye alındı. 2015 yılında Disney Efsanesi olarak kabul edildi.
- 17.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ünlü oyuncu Jhonny Depp 1 saatte 1 milyon takipçiye ulaştı! Jhonny Depp kimdir? Kaç yaşında? Instagram'da da fenomen oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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