Ünlü oyuncu Jhonny Depp 1 saatte 1 milyon takipçiye ulaştı! Jhonny Depp kimdir? Kaç yaşında? Instagram'da da fenomen oldu! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Jhonny Depp 1 saatte 1 milyon takipçiye ulaştı!

Ünlü oyuncu 1 saatte 1 milyon takipçiye ulaştı! Jhonny Depp ? ? Instagram'da da fenomen oldu!

Ünlü oyuncu Jhonny Depp 1 saatte 1 milyon takipçiye ulaştı! Jhonny Depp kimdir? Kaç yaşında? Instagram'da da fenomen oldu!

Dünyaca ünlü oyuncu Instagram hesabı açtı olanlar oldu. Jhonny 'da 1 milyon takipçiye 1 saatte ulaşarak rekor kırdı. Birçok kişi Jhonny Depp'in yaşamıyla ilgili araştırma yaptı. Peki, Jhonny Depp ? ?

Dünyaca ünlü oyuncudan yeni bir rekor geldi. Instagram'da yeni hesap açtı. Hayranları 1 saat içerisinde 1 milyon takipçiye ulaşmasını sağladı. Jhonny Depp'in Instagram açması dünyanın gündemine oturdu. Birçok kişi hayatı hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

JHONNY DEPP KİMDİR?

Johnny" Depp 9 Haziran 1963'te ABD'de doğmuştur. Jhonny Depp, oyuncu, yapımcı ve müzisyendir. En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Altın Küre ve bir SAG ödülü bulunmatadır. 1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street'de gösterdiği performansla şöhretini arttırmıştır.

1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlamıştır. Bunun ardından romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) başrolü oynayan Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmektedir. Ardından Hayalet Süvari (1999), Karayip Korsanları ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005) gibi dev yapımlarda yer alan Depp, fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve Rango'da (2011) başrollerde yer alarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan 'la birlikte dokuz filmde işbirliği yaptı. Depp, 75 milyon dolarlık kazancıyla 2012 Guinness Dünya Rekorları'nda en çok para alan oyuncu olarak listeye alındı. 2015 yılında Disney Efsanesi olarak kabul edildi.

  1. 17.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ünlü oyuncu Jhonny Depp 1 saatte 1 milyon takipçiye ulaştı! Jhonny Depp kimdir? Kaç yaşında? Instagram'da da fenomen oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA