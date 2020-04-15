Bordan üretilen el dezenfektanı Borel nedir? Borel'in özellikleri nedir? Bakan açıkladı...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını ile mücadelede en etkili yöntemlerden biri olan kişisel hijyen konusunda yeni bir ürün çıkartıldı. Dezenfektan olarak kullanacağımız ve bordan üretilen Borel tanıtıldı. Peki, Borel nedir?
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde birçok önlem alındı. Alınması gereken önlemlerin en başında kişisel hijyen geliyor. El temizliği virüsün yayılma hızını oldukça azaltıyor. Dezenfektan olarak Borel öneriliyor. Peki, Borel nedir? ne işe yarar?
BOREL NEDİR?
Corona virüs ile mücadele kapsamında üretilen bir dezenfektandır. Türkiye'nin yerli dezenfektanı Borel, bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımından elde edilmiştir.
BOREL'İN ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Borel'in tanıtımına katılan Bakan Dönmez, "Corona virüsle mücadele önce ellerle başlıyor. Kişisel hijyen ürünlerine aşırı talep oldu. Benzine etanol karıştırma zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Sıkıntıları giderdik. Ekibimiz gece gündüz yoğun seri üretimine geçtik. Borel yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak. Borel ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor. Eldeki yaraların çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor. 100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak. Borel'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.
- 15.04.2020
- İtalya transferi duyurdu! Dorukhan Toköz'ü bedava kapıyorlar
- Anthony Nwakaeme: Şampiyonluğa çok yakındık!
- Bordan üretilen el dezenfektanı Borel nedir? Borel'in özellikleri nedir? Bakan açıkladı...
- Hazine ve Mali Bakanı Berat Albayrak'tan 4,4 milyon aileye yardım açıklaması! Esnaf ve sanayiciler...
- Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Asamoah'tan dev yardım! Corona virüsü...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bordan üretilen el dezenfektanı Borel nedir? Borel'in özellikleri nedir? Bakan açıkladı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.