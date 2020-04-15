Beklenen karar komisyonda kabul edildi! 3 ay işçi çıkartılması yasaklandı! TBMM...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını için yeni kararlar alınmaya ediliyor. Corona virüsü önlemleri kapsamında 3 ay süreyle işçi çıkarmayı yasaklayan düzenlemenin de yer aldığı ekonomik tedbir paketi komisyon tarafından kabul edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen corona virüsü salgınına yönelik ekonomik tedbirleri içeren kanun teklifine 'Fahiş Fiyat Artışı, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendime Kurulu' oluşturulmasına dair yeni bir madde eklendi.
Söz konusu madde ile üretici, tedarikçi ve tedarikçi işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin fiyatında fahiş artış yapılamayacağı, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rebaketi bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasının engelleyeci faaliyetlerde bulunamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacayşıla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacağı kaydedildi. Fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin TL, stokçuluk yapanlara da 500 bin TL'ye kadar para cezası uygulanabileceği bildirildi. Yasa teklifi, komisyonda görüşülerek kabul edildi.
3 AY İŞÇİ ÇIKARMAK YASAK
Corona virüsü salgını ülkemizde etkisini göstermeye devam ederken, kabul edilen yeni ekonomik tedbir paketinin içerisinde 3 ay süreyle işçileri işten çıkarmanın yasaklanacağı madde de yer alacak. Karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun görmesi halinde 6 aya kadar uzatılabilecek.
- 15.04.2020
- Güncelleme: 15.04.2020 19:14
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