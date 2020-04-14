Game of Thrones'un Tormund'u Kristofer Hivju corona virüsü yendiğini açıkladı!

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sporcularda, oyuncularda hatta devlet adamlarında dahi görüldü. Tüm dünyada hayatı durma noktasına getirirken bu salgını atlatanlar arasında Game of Therones'un Tormund'u Kristofer Hivju'da yer aldı.

GAME OF THRONES'UN TURMONDU CORONA VİRÜSÜ YENDİ

Dünyada en çok izlenen ve ses getiren dizilerden biri olan Game of Thrones'ta Tormund Devfelaketi karakterini canlandıran aktör Kristofer Hivju'nun da koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. 41 yaşındaki Norveçli aktör koronavirüsü yendiğini duyurdu.