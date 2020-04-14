Game of Thrones'un Tormund'u Kristofer Hivju corona virüsü yendiğini açıkladı!
Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü dünyaca ünlü isimlerde de pozitif çıktı. Ünlü simaların sevenleri bu haberlere oldukça üzüldü. Corona virüsü salgınına yakalanan ünlü isimlerden biri de Kristofer Hivju'ydu. Game of Thrones dizisinde sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve dizide Tormund karakterini canlandıran Kristofer Hivju corona virüsü yendiğini açıkladı.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sporcularda, oyuncularda hatta devlet adamlarında dahi görüldü. Tüm dünyada hayatı durma noktasına getirirken bu salgını atlatanlar arasında Game of Therones'un Tormund'u Kristofer Hivju'da yer aldı.
GAME OF THRONES'UN TURMONDU CORONA VİRÜSÜ YENDİ
Dünyada en çok izlenen ve ses getiren dizilerden biri olan Game of Thrones'ta Tormund Devfelaketi karakterini canlandıran aktör Kristofer Hivju'nun da koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. 41 yaşındaki Norveçli aktör koronavirüsü yendiğini duyurdu.
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