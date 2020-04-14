DGS 2020 ne zaman yapılacak? DGS 2020 ertelendi mi? DGS 2020 başvuruları ne zaman? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
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Haberler Genel DGS 2020 ne zaman yapılacak? DGS 2020 ertelendi mi? DGS 2020 başvuruları ne zaman?

2020 ne zaman yapılacak? DGS 2020 ertelendi mi? DGS 2020 başvuruları ne zaman?

DGS 2020 ne zaman yapılacak? DGS 2020 ertelendi mi? DGS 2020 başvuruları ne zaman?

salgını sebebiyle birçok ertelendi. Öğrenciler sınav tarihleri, sınav müfredatı ve sınav tarihleri hakkında birçok araştırma yapıyor. Önlisans programlarından mezun olan kişilerin Lisans programlarına geçmesini sağlayan sınavı hakkında merak edilen konular arasında sınavın ertelenip ertelenmediği geliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan salgını sebebiyle birçok ertelendi. Üniversite eğitimlerini 2 yıllık önlisans bölümlerinde tamamlayan öğrencilerin eğitimlerini Lisans programlarına tamamlamak için sınavına girmeleri gerekiyor. 2020 Dikey Geçiş Sınavı için tarihleri bekleniyor. Corona virüsü salgını nedeni ile sınav takvimi güncellenmiş ve ertelenen sınavlar arasında DGS sınavı da yer almıştı.

DGS 2020 NE ZAMAN?

Normal şartlarda Temmuz ayında yapılması gereken DGS sınavı 9 Ağustos 2020 tarihine ertelendi. Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'na girecek olan ön lisans öğrencileri sınavı kazanmaları halinde 4 yıllık lisans programına geçiş yapabiliyor. Giriş belgelerini temin etmek isteyen adaylar sınav tarihinden yaklaşık 1 hafta önce ÖSYM internet sitesinden temin edebilecekler.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?

ÖSYM DGS başvuru tarihlerini henüz açıklamadı. DGS başvuru tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

  1. 14.04.2020
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