DGS 2020 ne zaman yapılacak? DGS 2020 ertelendi mi? DGS 2020 başvuruları ne zaman?
Corona virüsü salgını sebebiyle birçok sınav ertelendi. Öğrenciler sınav başvuru tarihleri, sınav müfredatı ve sınav tarihleri hakkında birçok araştırma yapıyor. Önlisans programlarından mezun olan kişilerin Lisans programlarına geçmesini sağlayan DGS sınavı hakkında merak edilen konular arasında sınavın ertelenip ertelenmediği geliyor.
DGS 2020 NE ZAMAN?
Normal şartlarda Temmuz ayında yapılması gereken DGS sınavı 9 Ağustos 2020 tarihine ertelendi. Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'na girecek olan ön lisans öğrencileri sınavı kazanmaları halinde 4 yıllık lisans programına geçiş yapabiliyor. Giriş belgelerini temin etmek isteyen adaylar sınav tarihinden yaklaşık 1 hafta önce ÖSYM internet sitesinden temin edebilecekler.
DGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?
ÖSYM DGS başvuru tarihlerini henüz açıklamadı. DGS başvuru tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
- 14.04.2020
- DGS 2020 ne zaman yapılacak? DGS 2020 ertelendi mi? DGS 2020 başvuruları ne zaman?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
DGS 2020 ne zaman yapılacak? DGS 2020 ertelendi mi? DGS 2020 başvuruları ne zaman? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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