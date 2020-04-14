Corona virüsü önlemleri kapsamında THY'den yeni karar! Dış hat uçuşları 20 Mayıs'a kadar durduruldu.
Corona virüsü ülkemizde etkisini göstermeye devam ederken, alınan önlemlere yenisi eklenmeye devam ediyor. Son olarak THY'den yeni bir karar geldi. THY, 20 Mayıs'a kadar tüm dış hat seferlerini durdurdu.
Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgiler yer aldı, "Yeni corona virüsü (Covid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."
Açıklamada, iç hat seferlerinin ise 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu anımsatıldı.
- 14.04.2020
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Corona virüsü önlemleri kapsamında THY'den yeni karar! Dış hat uçuşları 20 Mayıs'a kadar durduruldu. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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