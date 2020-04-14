Corona virüsü önlemleri kapsamında THY'den yeni karar! Dış hat uçuşları 20 Mayıs'a kadar durduruldu. - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
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Haberler Genel Dış hat uçuşları 20 Mayıs'a kadar durduruldu.

önlemleri kapsamında 'den yeni karar! uçuşları 'a kadar durduruldu.

Corona virüsü önlemleri kapsamında THY'den yeni karar! Dış hat uçuşları 20 Mayıs'a kadar durduruldu.

ülkemizde etkisini göstermeye devam ederken, alınan önlemlere yenisi eklenmeye devam ediyor. Son olarak 'den yeni bir karar geldi. THY, 'a kadar tüm seferlerini durdurdu.

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan önlemleri kapsamında, tüm seferlerini 'a kadar durdurduğunu açıkladı.

Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgiler yer aldı, "Yeni corona virüsü (Covid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."

Açıklamada, iç hat seferlerinin ise 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu anımsatıldı.

  1. 14.04.2020
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