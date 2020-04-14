AFAD açıkladı! Corona virüsü salgınına milyonlarca lira harcandı! Tam 48 milyon TL
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığından bu yana birçok kişinin ölümüne sebep oldu. Etkileri ülkemizde de süren corona virüsü salgını hakkında AFAD tarafından açıklama yayınlandı. AFAD corona virüsü salgını sürecinde 48 milyon TL para harcandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina sürelerini yurtlarda geçiren üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerinin, memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.
64 ildeki 113 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı kaydedilen açıklamada, buralarda 1770 personelin görevlendirildiği ifade edildi.
Karantinaya alınan 34 bin 539 kişiden 21 bin 967 kişinin evlerine gönderildiği belirtilen açıklamada, Türk Kızılayın 1 milyon 526 bin 300 öğün yemek dağıttığı vurgulandı.
65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının, "Vefa Sosyal Destek Grupları" ile karşılanmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, bu gruplarda 1037 AFAD personelinin bulunduğu, bugüne kadar 48 milyon 73 bin 714 liranın harcandığı kaydedildi
- 14.04.2020
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AFAD açıkladı! Corona virüsü salgınına milyonlarca lira harcandı! Tam 48 milyon TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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