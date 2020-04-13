Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan 2020 çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Birçok kişi için yatırım fırsatı olan altın fiyatları günden güne değişiklik gösteriyor. Yatırımcısı altın "ne kadara alınıp satılıyor?" sorusunu merak ediyor. İşte yeni hafta öncesi altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta rekor seviyeye geldi. Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başlayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle hafta başı gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte 13 Nisan altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:368,34 TL / Satış Fiyatı:368,57 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı: 591 TL / Satış Fiyatı:604,20 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı: 1.179,10 TL / Satış Fiyatı:1.208,80TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı: 2. 038,28 TL / Satış Fiyatı:2.079,29TL
- 13.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan 2020 çeyrek altın fiyatı ne kadar? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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