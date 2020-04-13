Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan 2020 çeyrek altın fiyatı ne kadar? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan 2020 fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan 2020 çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Birçok kişi için yatırım fırsatı olan altın fiyatları günden güne değişiklik gösteriyor. Yatırımcısı altın "ne kadara alınıp satılıyor?" sorusunu merak ediyor. İşte yeni hafta öncesi altın piyasalarındaki son durum ve son , gram altın fiyatları...

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta rekor seviyeye geldi. Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başlayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle hafta başı gram ve fiyatlarını araştırıyor. İşte 13 Nisan altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:368,34 TL / :368,57 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı: 591 TL / Satış Fiyatı:604,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı: 1.179,10 TL / Satış Fiyatı:1.208,80TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı: 2. 038,28 TL / Satış Fiyatı:2.079,29TL

  1. 13.04.2020
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