Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Yıldırım kimdir? Kaç yaşında?

Survivor birleşme partisinde canlı yayına bağlanan Hadise'nin Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı ve aynı evde karantinada olduğu iddia edildi.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olup. Daha sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başlamıştır. Dizide Kadir karakterini canlandırmıştır. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yapmıştır. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırmıştır. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakterini oynadıktan sonra son olarak Hekimoğlu dizisinde rol almıştır.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

KAAN YILDIRIM'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Televizyon Kariyeri

2013 Kayıp

2014 Ulan İstanbul

2015 Adı Mutluluk

2016 Kalbim Yangın Yeri

2017 Klavye Delikanlıları

2018 İnsanlık Suçu

2019 Halka

2019- Hekimoğlu

Sinema Kariyeri

2014 Ümmü Sıbyan:Zifir

2015 Yok Artık!

2017 Bölük