Hayat Tamircisi programının sunucusu Hasan Kızıl kimdir? Hasan Kızıl kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Son zamanlarda merakla beklenen programlardan biri olan Hayat Tamircisi'nin ilk bölümü başlıyor. Kendisini hayvanlara adayan Hasan Kızıl'ın sunuculuğunu yaptığı programda sokak hayvanlarının hayatlarını kurtarma ve güzelleştirme adına yapılan hamlelere şahit olacağız. Dİkkat çeken programın konusu ve sunucusu Hasan Kızıl merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Hayat Tamircisi'nin sunucusu Hasan Kızıl kimdir? Hasan Kızıl ne iş yapıyor? Kaç yaşında?

HASAN KIZIL KİMDİR?

Hayat Tamircisi programı ile adını duyuran Hasan Kızıl kimdir? Hasan Kızıl, 1995 yılında Mardin'de dünyaya gelmiştir. Liseyi açık öğretimden tamamlayan Hasan Kızıl, lise yıllarında tasarladığı projeyle adını duyurmuştur. Görme engelli vatandaşlar için navigasyonlu baston projesi gündeme gelmiştir. Üniversite eğitimi de almak isteyen Hasan Kızıl, veterinere kedi yetiştirmeye çalışırken sınavı kaçırmıştır. Hasan Yıldız ilk kez TEDx konuşmasıyla tanınmıştır. Baran adındaki bir inekle olan ilişkisini anlatan Hasan Kızıl, engelli hayvanlar için yürüteç projeleriyle de adından söz ettirmişti.

HAYAT TAMİRCİSİNİN KONUSU NEDİR?

Farklı içeriği ile izleyicinin beğenisini kazanacak programda, hayvan dostlarımızın hem bedensel hem de ruhsal sorunlarına çare olmak için kendini adayan Hayat Tamircisi Hasan Kızıl'ın hikayeleri ekrana gelecek.

Hasan Kızıl, her türlü engelli hayvanı mutlu sona ulaştırmak için zorlu bir mücadelenin içine girecek.