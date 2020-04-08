Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey corona virüsü için 1 milyar dolar bağışlayacak
Tüm dünyada aktif bir şekilde kullanılan ve popüleritesi her geçen gün dahada artan Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey örnek bir davranışta bulundu. Corona virüsü salgını tüm ülkelerde ekonomik problemlere yol açtı. Durum böyle olunca zengin iş adamlarının yaptığı yardımlar daha da değerli oldu. Jack Dorsey, 1 milyar dolar bağış yapacağını açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını tüm dünya ülkelerini ekonomik anlamda oldukça zorluyor. Hal böyle olunca zengin iş adamları da bağışlarıyla ön plana çıkıyor. Bu iş adamlarından biri de Jack Dorsey... Jack Dorsey, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da CEO olarka görev yapıyor.
TWITTER'IN KURUCUSUNDAN 1 MİLYAR DOLAR
Sosyal medyanın en büyük platformlarından biri olan Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplam mal varlığının yaklaşık yüzde 28'ini corona virüsü ile mücadecle için bağışlayacağını açıkladı. Jack Dorsey'in mal varlığının yüzde 28'i yaklaşık bir milyar dolar civarında bir paraya denk geliyor.
Dorsey, bir milyar dolarlık bağışı, yine sahibi olduğu Square uygulamasından aktaracağını ve corona virüsü salgınından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.
- 08.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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