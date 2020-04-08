Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey corona virüsü için 1 milyar dolar bağışlayacak - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
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'ın kurucusu ve 'su için 1 milyar dolar bağışlayacak

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey corona virüsü için 1 milyar dolar bağışlayacak

Tüm dünyada aktif bir şekilde kullanılan ve popüleritesi her geçen gün dahada artan 'ın kurucusu ve 'su örnek bir davranışta bulundu. salgını tüm ülkelerde ekonomik problemlere yol açtı. Durum böyle olunca zengin iş adamlarının yaptığı yardımlar daha da değerli oldu. Jack Dorsey, 1 milyar dolar bağış yapacağını açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan salgını tüm dünya ülkelerini ekonomik anlamda oldukça zorluyor. Hal böyle olunca zengin iş adamları da bağışlarıyla ön plana çıkıyor. Bu iş adamlarından biri de ... Jack Dorsey, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan 'da olarka görev yapıyor.

TWITTER'IN KURUCUSUNDAN 1 MİLYAR DOLAR

Sosyal medyanın en büyük platformlarından biri olan Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplam mal varlığının yaklaşık yüzde 28'ini corona virüsü ile mücadecle için bağışlayacağını açıkladı. Jack Dorsey'in mal varlığının yüzde 28'i yaklaşık bir milyar dolar civarında bir paraya denk geliyor.

Dorsey, bir milyar dolarlık bağışı, yine sahibi olduğu Square uygulamasından aktaracağını ve corona virüsü salgınından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

  1. 08.04.2020
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