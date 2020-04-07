Öğretmen adaylarına YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan müjdeli haber! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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Öğretmen adaylarına Başkanı 'tan müjdeli haber!

Öğretmen adaylarına YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan müjdeli haber!

Öğretmen adaylarının taleplerini incelediklerini ve onları rahatlatacak bir karar verdiklerini vurgulayan Başkanı , retmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik, ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı’ ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun" dedi.

Başkanı M. A. yaptığı son dakika açıklamasında, "Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik, ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin 'ders, ödev ve dosya hazırlığı' ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik" dedi.

YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ: "RAHATLATICI BİR KARAR ALDIK"

YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamada, "YÖK olarak, içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde gerçekçi bir zeminde, katılımcı bir üslupla, çeşitliliğin fırsatlarından yararlanarak öğrencilerimizi anlamaya ve onların beklentileri ile akademik gerçekleri mümkün olduğunca buluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik bir müddetten beri çalışmaktaydık. Bu zor dönemle sınırlı olmak üzere, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin 'ders, ödev ve dosya hazırlığı' ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

  1. 07.04.2020
  2. Güncelleme: 07.04.2020 12:21
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