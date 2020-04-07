Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk sınavı başvuru şartları nedir?

Corona virüsü sebebiyle ertelenen sınavlardan biri olan İlk ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Nisan ayında gerçekleştirilecekti.

İOKBS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından corona virüsü salgını sebiyle ertelendi. İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te yapılacak.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020 / İOKBS 6 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 3 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacaktır.

BURSLULUK SINAVINDA HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada konu hakkında, "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak." ifadelerine yer verdi.

BAŞVURULAR İÇİN NE İSTENDİ?

2020 İOKBS'ye başvuracak ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olan adaylardan bir adet vesikalık fotoğraf, geçerli kimlik belgesi fotokopisi, onaylı denklik belgesi, Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname" ve eklerinin eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası, Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu"nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası gibi belgeler istenmektedir.