Son dakika haberi: Nisan ayı KYK burs ücretleri yatacak mı? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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Son dakika haberi: Nisan ayı ücretleri yatacak mı? Gençlik ve açıkladı!

Son dakika haberi: Nisan ayı KYK burs ücretleri yatacak mı? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı!

tarafından üniveristelerin uzaktan eğitime geçme kararı sonrtası üniversite öğrenciler "Nisan ayı KYK bursu yatacak mı?" sorusunun sorulmasına sebep oldu. Öğrenciler konu hakkında birçok araştırma yaptı. Kafa karıştıran soruya Gençlik ve cevap verdi.

Gençlik ve , üniversite öğrencilerinin kafasını karıştıran soruya cevap verdi. Nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'ın yeni tip Corona Virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kredi ve bursların öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıklamasının ardından Bakan Kasapoğlu, "Bugün itibarıyla burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Öğrencilere ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak. TC kimlik numarasının sonu '"0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın,
"4" olanlar 8 Nisan Çarşamba, "6" olanlar 9 Nisan Perşembe, "8" olanlar ise 10 Nisan Cuma günü ödemelerini alabilecek." ifadelerine yer verdi.

  1. 06.04.2020
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