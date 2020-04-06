EBA öğrenci giriş ekranı! EBA TV canlı izleme! EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ilk, orta ve lise öğrencileri derslerini EBA üzerinden uzaktan eğitim alarak devam ettiriyor. EBA sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler konu hakkında araştırma yapıyorlar. Peki, EBA sistemine nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?
23 Mart 2020 tarihinden itibaren corona virüs sebebiyle ara verilen derslere EBA sistemi üzerinden devam ediliyor. EBA öğrenci giriş ekranı ve EBA TV izlemek isteyen öğrenciler Google üzerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. EBA TV'yi canlı izlemek isteyenler EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.
EBA TV DERS PROGRAMI
iLKOKUL
09:00 TÜRKÇE-1 (Doğa ve Evren (Bir Okul Gezisi))
09.30 MATEMATIK-1 (Geometriye Giriş Zaman Ölçme (Saatler ve Günü Planlama))
10:00 TÜRKÇE-2 (Vatandaşlık Bilinci (Yoz))
10:30 MATEMATİK-2 (Doğal Sayılarda işlemler (Bölme Işlemi))
11:00 TÜRKÇE-3 (Bilim ve Teknoloji(Buluşlar))
11:30 MATEMATİK-3 (Geometrik Cisimler ve Şekillerin Özellikleri)
12:00 TURKCE-4 (Milli Kültürümüz (Manilerimiz)(
12:30 MATEMATİK-4 (Geometride Temel Kavramlar(Açı))
13:00 İYEP TÜRKÇE (Okuduğunu Anlama)
13:30 UYUM İÇİN TÜRKÇE (Hava Durumu)
14:00 AİLE BİLGİLENDİRME (Özel Eğitim Öğrencilerinin Ailelerine Yönelik Bilgilendirme)
Ortaokul
LİSE
EBA TV HANGİ KANALDA? FREKANSLARI...
- 06.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
EBA öğrenci giriş ekranı! EBA TV canlı izleme! EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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