Türk bilim insanından corona virüse karşı dev adım! İlaç ve aşı için ilk aşama tamamlandı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bilim insanları corona virüsüne çözüm üretmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Türk bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özkul ; aşı, serum ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.Türk Veteriner Hekimleri Birliği de Prof. Dr. Aykut Özkul için tebrik ve teşekkür mesajı paylaştı.

CORONA VİRÜSÜ ÇALIŞMALARI İÇİN PROF. DR. AYKUT ÖZKUL İÇİN TEBRİK

Türk Veteriner Hekimleri Birliği yaptığı açıklama ile Prof. Dr. Aykut Özkul için tebrik mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, COVID-19 hastalığına karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan Sars CoV-2 virüsünün izolasyonunu başarı ile gerçekleştirmiştir.

Son derece önemli ve sevindirici çalışmasından dolayı Sayın Hocamızı ve ekibini kutluyor, teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.