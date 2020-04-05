Türk bilim insanından corona virüse karşı dev adım! İlaç ve aşı için ilk aşama tamamlandı
Tüm dünyada corona virüsü salgınının açtığı yaraların kapatılması adına bilim insanları çalışmalarını sürdürürken, ülkemizde de aynı hızda çalışmalar devam ediyor. Ankara Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Aykut Özkul corona virüse karşı serum ve ilaç üretiminin ilk adımlarını tamamladıklarını açıkladı
CORONA VİRÜSÜ ÇALIŞMALARI İÇİN PROF. DR. AYKUT ÖZKUL İÇİN TEBRİK
Türk Veteriner Hekimleri Birliği yaptığı açıklama ile Prof. Dr. Aykut Özkul için tebrik mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, COVID-19 hastalığına karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan Sars CoV-2 virüsünün izolasyonunu başarı ile gerçekleştirmiştir.
Son derece önemli ve sevindirici çalışmasından dolayı Sayın Hocamızı ve ekibini kutluyor, teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
- 05.04.2020
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