İçişleri Bakanlığı'ndan corona virüsü (Koronavirüs) sürecinde sokak hayvanları için ek genelge yayınlandı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
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'ndan sürecinde için ek genelge yayınlandı!

İçişleri Bakanlığı'ndan corona virüsü sürecinde sokak hayvanları için ek genelge yayınlandı!

tarafından valiliklere için ek genelge gönderildi. Gönderilen genelgeyle başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşın bu konudaki hassasiyetinin artırılması istendi.

salgını Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığından bu yana tüm dünyaya yayıldı. Dünya üzerinde birçok insan salgından olumsuz etkilendi. Bu durumdan olumsuz etkilenenler arasında insanlar kadar da yer alıyor. corona virüsü salgını sürecinde sokak hayvanları için ek genelge yayınlandı. Tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşın bu konudaki hassasiyetinin artırılması istendi.

SOKAK HAYVANLARI CORONA VİRÜSÜ SÜRECİNDE YALNIZ KALMAYACAK

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine corona virüsü salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni genelge gönderdi. Corona virüsü salgınının sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarınını da olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı kaydedildi. Vali ve kaymakamlıklar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Buna göre, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. İhtiyaç duyulan alanlar dezenfekte edilecek, vatandaşın da bu konudaki hassasiyeti artırılacak.

Bakanlık, vali ve kaymakamlardan söz konusu tedbirler çerçevesinde yerel yönetimler, tarım ve orman il müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde gerekli planlama, koordinasyon ve uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesini istedi.

  1. 05.04.2020
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