Entübasyon nedir? Entübe hasta nedir? Son dakika corona virüsü haberleri...

Corona virüsünün Türkiye'de ilk görüldüğü günden beri "entübe" kelimesi kullanılıyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın her gün bilgilendirme amacıyla paylaştığı tablolarda da yer alan "Entübe hasta" ifadesi merak konusu oldu. Vatandaşlar entübe kelimesinin anlamını merak ediyor. Peki, entübe ne anlama geliyor?

ENTÜBE NEDİR? ENTÜBASYON NE DEMEKTİR?

Entübe kısaca, çeşitli nedenlerle akciğerlerinde ödem oluşan kişilerin kendi kendilerine nefes almada zorluk yaşaması nedeniyle, ventilatöre bağlanmasıdır. Yani soluk almada büyük güçlük yaşayan hastalar, akciğerleri enfeksiyondan temizlenene kadar uyutularak entübe edilirler ve mekanik solunum cihazı ile desteklenirler.

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir... Kişinin kendi kendine soluk alamaması olarak da tanımlanabilen durumda, hastaya ağzından nefes borusuna uzanan bir aparat takılır. Buna işleme "entübasyon" takılan plastik boruya ise "entübasyon tüpü" denir.

Entübasyon işleminin günümüzde sıkça kullanılmasının nedeni, corona virüsünün akciğerlerde yarattığı tahribat...

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Hem dünyada hem de ülkemizde hayatı tehdit eden ve küresel bir salgın haline dönüşen corona virüsüyle ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. Peki corona virüsü nedir? İşte, corona virüsünün tanımı;

Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle yaşlıların risk gurubunde yer aldığı corona virüsü hastalığı, kişiden kişiye bulaşabilerek ve farklı semtomlar halinde kendisini belli ediyor. İşte, 'corona virüsü belirtileri nelerdir? sorusunun yanıtı;

COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir.

Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.