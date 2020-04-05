Entübasyon nedir? Entübe hasta nedir? Son dakika corona virüsü haberleri...
İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü (Covid-19) salgını ülkemizde de birçok kişide görüldü. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca her gün ekran önüne çıkarak, Türkiye'deki corona virüsü bulaşan hasta sayısını, vefat eden kişi sayısını, yoğun bakımda olan ve entübe hasta sayısını halka paylaşıyor. Corona virüsünün ülkemizde ilk görüldüğü günden beri merak edilen konulardan biri de entübe kelimesi oldu. Arama motorlarında "Entübe ne demek?" şeklinde birçok arama yapılıyor. Peki, son günlerde sıkça duyduğumuz Entübe ne demek?, Entübasyonun anlamı nedir? İşte yanıtları...
Corona virüsünün Türkiye'de ilk görüldüğü günden beri "entübe" kelimesi kullanılıyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın her gün bilgilendirme amacıyla paylaştığı tablolarda da yer alan "Entübe hasta" ifadesi merak konusu oldu. Vatandaşlar entübe kelimesinin anlamını merak ediyor. Peki, entübe ne anlama geliyor?
ENTÜBE NEDİR? ENTÜBASYON NE DEMEKTİR?
Entübe kısaca, çeşitli nedenlerle akciğerlerinde ödem oluşan kişilerin kendi kendilerine nefes almada zorluk yaşaması nedeniyle, ventilatöre bağlanmasıdır. Yani soluk almada büyük güçlük yaşayan hastalar, akciğerleri enfeksiyondan temizlenene kadar uyutularak entübe edilirler ve mekanik solunum cihazı ile desteklenirler.
Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir... Kişinin kendi kendine soluk alamaması olarak da tanımlanabilen durumda, hastaya ağzından nefes borusuna uzanan bir aparat takılır. Buna işleme "entübasyon" takılan plastik boruya ise "entübasyon tüpü" denir.
Entübasyon işleminin günümüzde sıkça kullanılmasının nedeni, corona virüsünün akciğerlerde yarattığı tahribat...
CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Hem dünyada hem de ülkemizde hayatı tehdit eden ve küresel bir salgın haline dönüşen corona virüsüyle ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. Peki corona virüsü nedir? İşte, corona virüsünün tanımı;
Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Genellikle yaşlıların risk gurubunde yer aldığı corona virüsü hastalığı, kişiden kişiye bulaşabilerek ve farklı semtomlar halinde kendisini belli ediyor. İşte, 'corona virüsü belirtileri nelerdir? sorusunun yanıtı;
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir.
Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
- 05.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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