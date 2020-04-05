86 yaşında corona virüsü yendi! Corona virüsü hakkında çağrıda bulundu...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Covid-19, Türkiye'de bugüne kadar 23 bin 934 kişide görüldü, 501 kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Corona Virüse yakalanıp amansız mücadeleyi yenenlerin sayısı ise bugün itibarıyla 786 olarak kayıtlara geçti.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya sirayet eden corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüse karşı birçok önlem alındı. Bu süreçte kişisel hijyen ve gönüllü karantinanın etkisi oldukça büyük. Risk grubunda bulunan vatandaşların sokağa çıkması ise hala yasak. Risk grubunda yer alan 86 yaşındaki Resmiye Işık ise corona virüsünü Türkiye'de yenen en yaşlı insanlardan biri.
UMREDEN DÖNEN OĞLU VE GELİNİYLE TEMASTAN BULAŞTI
Işık'ın oğlu Cavit ve gelini Hülya Işık, umre ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Ülkeye 12 Mart'ta dönüş yapan Işık çifti, il sağlık müdürlüğü ekiplerince günlük takipleri yapılmak üzere evde gönüllü karantinaya başladı. Bu sırada Resmiye Işık da umreden dönen oğlu ve gelinini ziyaret etti. Işık çifti, bir süre sonra başlayan öksürük şikayetiyle 18 Mart'ta hastaneye başvurdu. Burada yapılan testlerin "pozitif" çıkması üzerine Cavit ve Hülya Işık'ın hastanede tedavisine başlandı.
Işık çiftinin hastanede tedavileri sürerken, öksürüğü artan Resmiye Işık, yakınları tarafından 22 Mart'ta hastaneye götürüldü.
Yapılan testin pozitif çıkması üzerine Işık da hastanede tedaviye alındı. Tedavilerinin ardından yapılan testlerin "negatif" çıkması üzerine Işık çifti 29 Mart'ta, Resmiye Işık ise 1 Nisan'da taburcu edildi.
"ALLAH HERKESİ BU BELALARDAN KORUSUN"
Corona Virüsü ilerleyen yaşı ve kronik rahatsızlıklarına rağmen yenen Resmiye Işık, "Hastalığı yendim, çok mutluyum. Allah herkesi bu belalardan korusun." dedi.
Sağlığına yeniden kavuştuğu için şükreden Işık, vatandaşlara evde kalmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.
Işık, Allah'tan Corona Virüs salgınına karşı herkese vücut sağlamlığı vermesini temenni etti.
- 05.04.2020
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