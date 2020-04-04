Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan askerlik ve cenaze açıklaması

Bilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsüyle mücadele kapsamında İstanbul da dahil bazı şehirlere araç giriş çıkışının kapatıldığını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar, cenaze ve askerlik konularını merak ediyordu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) tanısı dışında diğer nedenlerle vefat eden vatandaşların, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklar tarafından seyahat izni verileceğini duyurdu.

4 KİŞİ İLE SINIRLANDIRILDI

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir. Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

ASKERLER İÇİN TERHİS BELGESİ YETERLİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ayrıca en çok merak edilen konulardan birine daha açıklık getirdi. Vali Yerlikaya, bedelli askerlikten terhis olacakların kentten ayrılmalarında kısıtlama yapılmadığını, bunun için terhis belgesisinin yeterli olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, yine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin, oturduğu ilden 'Seyahat İzin Belgesi' alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir" ifadelerini kullandı.