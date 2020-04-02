Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan corona virüsü açıklaması: Birçok ülkeye kıyasla iyi yerdeyiz

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanları ile corona virüsü konusunda önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından notlar şu şekilde yer aldı;

"Covid-21 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha önemli görevler düşüyor. Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız. (Belediyelerde) Temizlik ve korunma malzemelerinin temini ve dağıtımını yaygın şekilde sürdürmeliyiz. AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık"

"83 MİLYONUN TAMAMININ YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"2 milyon haneye 1000'er lira nakit yardımı gerçekleştiriyoruz. En büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir. Her alanda aldığımız tedbirlerle 83 milyonun tamamının yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar."

"AYRIŞMA PEŞİNDE OLANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Hamdolsun birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerdeyiz ama bunu yeterli görmüyoruz. Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir. Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz"

"Korona salgınıyla mücadele sadece hükümet ve devletimizin değil, tüm kurum ve kuruluşlarımızın meselesidir."

"Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir. 83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece koronavirüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır. Türkiye Allah'ın izniyle bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir. Panik yapmadan, akılcı, dengeli ve gerçekçi adımlarla mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz."

"GÜN, KARDEŞLİĞİMİZİ HATIRLAMA GÜNÜDÜR"

"Gün, siyasi, etnik, mezhebi tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak, ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırlama günüdür. Umut vermek, güven aşılamak, katkı sunmak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir. "

"HERKESİ BİR OLMAYA DAVET EDİYORUM"

"Herkesi bir kez daha bir olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyorum."