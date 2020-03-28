Acı haber! Geoff Smedley corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Acı haber! Geoff Smedley corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Acı haber! nedeniyle hayatını kaybetti

Acı haber! Geoff Smedley corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesi... Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı 'in corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı nedeniyle hayata veda etti.


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı, INAS Avrupa Eski Başkanı, Türk dostu Geoff Smedley yaklaşık iki hafta önce koronavirüse yakalanmıştı. İngiltere'de yaşayan Geoff Smedley dün gece yaşam savaşını kaybederek, vefat etti" denildi.


BAŞKAN BİROL AYDIN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Smedley'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Aydın, başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı, INAS Avrupa Eski Başkanı, Türk dostu değerli arkadaşımız Geoff Smedley'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. 2020 Trisome Oyunları'nın ülkemizde düzenlenmesi için çok çaba harcadı. İyi bir Türk dostuydu, hayatını özel sporculara adamış sevgili dostum Geoff'un hayallerinin gerçekleşmesi için yılmadan çalışacağız. Çok emek verdiğimiz 2020 Trisome Oyunları'nı 19-26 Ekim 2020 tarihinde Geoff Smedley'nin anısına en ihtişamlı şekilde organize edeceğiz. Dünyadaki tüm özel sporcular ailemize başsağlığı ve üzüntülerini iletiyorum."

  1. 28.03.2020
  2. Güncelleme: 28.03.2020 17:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Acı haber! Geoff Smedley corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN