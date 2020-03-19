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19 Mart 2020, Perşembe
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camiasından sağlık çalışanlarına alkış!

Spor camiasından sağlık çalışanlarına alkış!

'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ülkemize de sıçramıştı. Sağlık çalışanlarımız aldığı tedbirler ve gösterdikleri üstün gayretle dünyaya örnek teşkil etti. camiası da sağlık çalışanlarımız için destek mesajları gönderdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ülkemizde de görülmesinin ardından sağlık çalışanlarımız üstün gayret ve başarı gösteriyor ve bizler için yoğun çaba sarfediyorlar.

camiası da canını dişine takarak bu zor zamanda hastanelerde bizler için uğraşan sağlık çalışanlarına destek mesajı yayımladı.

İşte o mesajlar...

FENERBAHÇE



GALATASARAY





ANADOLU EFES


  1. 19.03.2020
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