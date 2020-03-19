Spor camiasından sağlık çalışanlarına alkış!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ülkemizde de görülmesinin ardından sağlık çalışanlarımız üstün gayret ve başarı gösteriyor ve bizler için yoğun çaba sarfediyorlar.

Spor camiası da canını dişine takarak bu zor zamanda hastanelerde bizler için uğraşan sağlık çalışanlarına destek mesajı yayımladı.

İşte o mesajlar...

FENERBAHÇE





GALATASARAY





GÖZTEPE





ANADOLU EFES



