Spor camiasından sağlık çalışanlarına alkış!
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ülkemize de sıçramıştı. Sağlık çalışanlarımız aldığı tedbirler ve gösterdikleri üstün gayretle dünyaya örnek teşkil etti. Spor camiası da sağlık çalışanlarımız için destek mesajları gönderdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ülkemizde de görülmesinin ardından sağlık çalışanlarımız üstün gayret ve başarı gösteriyor ve bizler için yoğun çaba sarfediyorlar.
Spor camiası da canını dişine takarak bu zor zamanda hastanelerde bizler için uğraşan sağlık çalışanlarına destek mesajı yayımladı.
İşte o mesajlar...
FENERBAHÇE
GALATASARAY
ANADOLU EFES
- 19.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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